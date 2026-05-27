שינויים משמעותיים צפויים בפעילות קווי התחבורה הציבורית ברחבי הארץ, החל מהיום (רביעי) ועד ליום שבת, ה-30 במאי.

השינויים ודילולי הקווים יתרחשו בשל היעדרם של נהגים רבים ממקום עבודתם, בעקבות יציאתם לחג הקורבן המוסלמי עיד אל-אדחה.

משרד התחבורה מסר כי עשויים להיות דילולים בלוחות הזמנים של קווי התחבורה הציבורית, באזורים שונים בארץ.

עוד קראו במשרד התחבורה לציבור הנוסעים להתעדכן על כל שינוי במוקדי המידע 8787* ובאתרי האינטרנט של המפעילים השונים.

"יש להיערך מבעוד מועד לכל שינוי בתדירות הקווים של האוטובוסים", נמסר ממשרד התחבורה. "כמו כן, ניתן לנסוע ברכבת ישראל וברכבות הקלות בירושלים וגוש דן שיפעלו בלוח הזמנים הרגיל".