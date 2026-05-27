הפעילה החברתית שפי פז שיגרה מכתב התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטיים לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה.

המכתב, שנשלח באמצעות בא כוחה עו"ד איתמר ברקאי, מגיע בעקבות עימות מילולי חריף שהתרחש בין השתיים במהלך דיון של ועדות הכנסת מוקדם יותר החודש שעסק בנושא "אפס סובלנות לאלימות ובריונות בקרב בני נוער".

במכתב נטען כי פז הגיעה לדיון על מנת להשמיע את קולם של תושבי שכונות דרום תל אביב ולהתריע מפני אירועי אלימות חמורים של כנופיית ילדי מסתננים המכונה SSQ.

עוד נטען כי במהלך הדיון, עם קבלת רשות הדיבור, פתחה ח"כ תמנו שטה ב"מופע אימים שקרי, משתלח ומשולח רסן" כלפי פז, תוך שהיא מטיחה בה האשמות קשות וקוראת לעברה בין היתר: "גזענית, תלכי החוצה", "את שונאת שחורים" ו-"עבריינית גזענית, זה מה שאת".

במכתב ההתראה מובהר כי האשמות אלו הן דמגוגיות ושקריות, ונועדו להציג באופן מעוות את המאבק הציבורי של תושבי דרום תל אביב כאילו הוא נובע משנאת שחומי עור בלבד.

עו"ד ברקאי מייחס במכתב חומרה יתרה להתנהלותה של חברת הכנסת נוכח מעמדה הציבורי, ומאשים אותה בניצול ציני של הבמה הפרלמנטרית ובניסיון להשתיק אזרחים כדי לקושש הון פוליטי בשנת בחירות.

עוד נטען במכתב כי הדברים שהוטחו בפז מהווים הפרה בוטה של חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות, וכי הם אינם חוסים תחת הגנת החסינות המהותית של חברי הכנסת מאחר שלא נאמרו למילוי תפקידה או לקידום ערכים פוליטיים לגיטימיים.

לאור זאת, נדרשת ח"כ תמנו שטה לפעול לאלתר להסרת תיעוד הדברים מכלל הפלטפורמות, לפרסם הודעת התנצלות פומבית ומפורטת שבה היא מודה כי מדובר בדברי שקר, וכן לשלם פיצוי כספי של 30,000 שקלים לצרכי פשרה בלבד בתוך שבוע ימים.

במכתב מודגש כי ככל שהדרישות לא ימולאו, תיאלץ פז לפנות לערכאות משפטיות שם תדרוש סכומי פיצוי גבוהים משמעותית.