אנטישמיות בניו יורק: משטרת ניו יורק חוקרת ונדליזם בחנות הבייגל הכשרה של הישראלית הילה אשכנזי בשכונת ג'מייקה אסטייטס שברובע קווינס.

מצלמות האבטחה של החנות תיעדו אדם רעול פנים הלבוש בגלביה לבנה כשהוא משחית במשך כחמש דקות את פינת הישיבה החיצונית של המאפייה, המציגה באופן בולט את דגלי ארה"ב וישראל מעל הכניסה.

החשוד ניפץ עציצים, הפך שולחנות וכיסאות והשליך מחסום מתכת כבד לעבר חלונות הראווה לפני שנמלט מהמקום ברגל.

משה ספרן, נשיא איגוד המורים היהודים בקווינס, קרא להתערבות עירונית דחופה ואמר, "ראש העיר ממדאני חייב לפרוס מיד משאבים נוספים של משטרת ניו יורק כדי להגן על בתי הכנסת, בתי הספר והעסקים שלנו".

על רקע האירועים, מדינת ניו יורק אישרה אמש חוק חדש הקובע אזור חיץ נקי מהפגנות של כ-15 מטרים סביב מוסדות דת ובתי ספר פרטיים.