שולחן שיש. כוסות יין אדום, פוקצ'ה בתנור. אווירה נינוחה של המעמד הבינוני גבוה בישראל. רחם הפריווילגיה החמימה שבו כולם חושבים אותו דבר, מצביעים לאותם אנשים, מרכלים על הבן של שאבי שנתפס צופה אבוי בערוץ 14.

ואז, הבן מרכין ראש ומבקש להתוודות. האב, ליברל נאור שכמותו, מחייך בהבנה מכילה ומרגיע מראש:"הכל בסדר...אתה הומו"? האם שולפת את שורת המחץ הליברלית: "אנחנו תמיד נאהב אותך".

אבל אז נופלת הפצצה. ה"סוד" של הבן אינו נטייתו המינית, אלא מה שבעיני המשפחה נחשב לחטא בלתי נסלח. "אני ימני", הוא פולט, ומיד מוסיף עוד זרד למדורה: "אני ביביסט".

מה שקורה בשניות שלאחר הווידוי הזה בסרטון הרשת שהפך לוויראלי בטירוף, הוא לא פחות מיצירת מופת של פירוק סוציולוגי. בסצנה קצרה אחת, המסכה יורדת. המראה המוצבת באכזריות מול פניה של האליטה הישראלית, חושפת כי מתחת לגינונים המערביים, התארים האקדמיים והיומרה לפתיחות מחשבתית, מסתתרת חברה חשוכה, בורה ופרימיטיבית באופן עמוק.

משך עשורים, הגוש ההגמוני היוצא שנותק מהאתוס היהודי ציוני, תיחזק את זהותו החלולה והאמורפית באמצעות התנשאות על ה"אחר". הוא בנה לעצמו מיתוג של אינטלקטואל מתורבת, רציונלי, בזמן שניסח מילון שלם סטריאוטיפי מעוות למחנה הרוב הלאומי המאיים: "צ'חצ'חים", "עדר עיוור", "שטופי מוח" "חשוכים, "בבונים", "ביביסטים".

ואז מגיע הסרטון הזה וחושף את מנגנון ההשלכה הפסיכולוגית. ברגע האמת, כשהבן מפר את הטאבו השבטי, ההורים "הנאורים", מתנהגים כעדר פרימיטיבי מבוהל שראה שד. האם אינה שואלת את בנה שאלה עניינית על תפיסת עולמו: היא פשוט קורסת עם פניה אל תוך העוגה בסוג של אבל טקסי. האב צועק לשמיים בחוסר אונים, האחות ממהרת לפסוק: "שטפו לו את המוח ב-8200! הוא טובע בעוגה, תזמיני אמבולנס!".

ללא בדל של רציונליות ויכולת להכלת דעה מורכבת, התגובה שלהם היא רפלקס מותנה, אוטומטי ונטול מחשבה. למעשה זו התנהגות עדר קלאסית. ברגע הזה ממש, קולטים הצופים הזועמים מהשבט הנאור, כי כל מה שהם ניסו לייחס ביהירות לצד השני, אינו אלא השתקפות שלהם עצמם.

הצרחות והבהלה מוציאים לאור יום את ה"בבונים" האמיתיים, ה"חשוכים". שטופי מוח המדקלמים סיסמאות חלולות מבלי להבין. ללא יכולת להכיל שום רעיון אחר.

הרגע המזוקק ביותר שממחיש את הבורות המוסווית הזו מתרחש כשהאב מטיח בבנו: "איך זה יכול להיות? אתה שוחר תרבות למען השם, אתה עובד בהייטק! אתה קורא ספרים!.

המשפט הזה מקפל בתוכו את כל הפתולוגיה: ההנחה המופרכת שהשכלה ומקצוע יוקרתי חייבים להוביל למסקנה פוליטית אחידה. האב אינו מסוגל לעכל שדווקא הבן שלו הוא הסוכן החופשי היחיד בחדר. האדם היחיד שיצא מאזור הנוחות, חקר, בחן והגיע למסקנה עצמאית. כדי לא להתמודד עם המציאות. המשפחה מוחקת את כושר השיפוט שלו.

אבל הבשורה הטרגית באמת של התופעה מסתתרת בעצם ההזדקקות ל "ארון פוליטי". אתה יכול להיות משכיל ועצמאי בשנת 2026 אבל תזדקק לארון שיסתיר את הבחירה שלך, אם אתה חי בחברה המנהלת משטר אימה פרימיטיבי של נידוי חברתי. חברה שבה הסובלנות היא לא ערך, אלא סמל סטטוס המוענק אך ורק למי שמיישר קו.

הסרטון הזה שבר את הרשת כי הוא קרע את התחפושת. הוא לקח את מחנה "הדמוקרטיה" המהולל, והראה לו שמאחורי משקפי המעצבים והספרים על המדף, פועמת מנטליות פרימיטיבית חשוכה של כפר ציד אכזר ומתוסכל שממהר להעלות על המוקד את כל מי שמעז לערער על אלילי השבט.

הכותב: עו"ד ממובילי תנועת "נקראים לדגל"