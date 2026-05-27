"חרב באה לעולם על עיוות דין". מעולם לא האמנו, אני על כל פנים מעולם לא האמנתי, כי חקירת גבעונים-מתנחלים תתנהל ביושר ובצדק.

אני לא מדבר על יושר וצדק בדיני התורה הקדושה, אני מדבר על יושר, הגינות וצדק המושתתים על משפט המדינה. תמיד ידענו כי בכל מה שנוגע לאנ"ש מהצד הימני של המפה וקל וחומר בנוגע למתנחלים, ובן בנו של קל וחומר בנוגע לאנשי גבעות אין דין ואין דיין. המטרה מצוירת מראש ומכאן הדרך להפללה קצרה כאשר כל האמצעים כשרים.

עד לפני כשנה, אזרחים תמימים מן השורה לא העלו בדעתם כי כך מתנהגת מערכת אכיפת חוק ממלכתית. וראה זה פלא והנה יצא המרצע מן השק כאשר אילה חסון מראיינת את אבישי מועלם ראש ימ"ר שי. ההתנהלות השגרתית המושחתת מתגלה לעין כל. השיטה מוגבה בהקלטות מזעזעות.

כשחשבתי איך לסכם את ששמעתי, השקרים כשיטה, הציניות, עורלת הלב... עלה בדעתי הפסוק: "ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני". כשאין יראת אלוקים עוצמת הכוח של השלטון משכרת ובקצה היא גם יכולה להרוג רחמנא ליצלן.

מותו של אהוביה סנדק זכרונו לברכה היה קצה הקרחון, כעת כשהתבררה השיטה אנו מבינים עד היכן הדברים מגיעים. מצטרפים הדברים למשפט ראש הממשלה השערורייתי ואין כאן המקום להאריך. לא בוחלים בשום דבר, הכל כשר, וכל האמצעים מקדשים את המטרה - אין גבול לרוע!

אנו דורשים לפתוח את כל תיקי החקירה שנוהלו על ידי המחלקה הרעה נגד היהודים! ובראשם את תיקו של בן-אוליאל הנמק בכלא כבר 11 שנה. אין לנו ספק כי בפתיחת התיק נגלה דברים מזעזעים. ברור ופשוט כי ההרשעה בכל מחיר סומנה מראש!

הנביא ישעיהו המוכיח את הכוהנים אומר: וּבְפָרִשְׂכֶם כַּפֵּיכֶם אַעְלִים עֵינַי מִכֶּם גַּם כִּי תַרְבּוּ תְפִלָּה אֵינֶנִּי שֹׁמֵעַ יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ". הכוהנים היו האליטה - הממסד. ואותם הנביא מוכיח בחריפות. הגיע הזמן לתקן את העוול - עמירם זכאי למשפט צדק!

הכותב הוא ראש אולפנת מעלה לבונה