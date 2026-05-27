עו"ד יעקב מיוחס, מייסד המטה החרדי במפלגת הציונות הדתית ומי שהיה חבר מרכז המפלגה, פרש מתפקידו והצטרף רשמית למפלגת עוצמה יהודית לקראת הבחירות הקרובות.

בעקבות המעבר, צילם יו"ר המפלגה איתמר בן גביר סרטון ברכה משותף עמו וציין כי מדובר בחזרה של מי שהיה פעיל במשך שנים רבות בעוצמה יהודית ואמר, "ושבו בנים לגבולם, ברוכים השבים".

מיוחס, תושב העיר ביתר עילית, צפוי לשמש כראש מטה המפלגה בעיר לקראת הבחירות הקרובות. במסגרת תפקידו הוא יתמקד בחיבור המגזר החרדי עם מפלגת עוצמה יהודית.

המהלך מבוצע על רקע נוכחות גוברת שמציגה המפלגה בתקופה האחרונה בערים החרדיות, ובראשן בעיר ביתר עילית.

מיוחס כיהן בעבר כרכז שטח ופעילות ארצית של מפלגת עוצמה יהודית, בגלגולה הקודם כמפלגת "עוצמה לישראל" בראשות מיכאל בן ארי. בשנת 2015 עבר למפלגת הציונות הדתית, ונטל חלק פעיל בהקמת המטה החרדי של המפלגה בשנת 2017. הוא עמד בראשות המטה החרדי עד לשנת 2021, והצטרפותו הנוכחית לעוצמה יהודית מוצגת כחלק ממגמה של זליגה חרדית בין המפלגות.

עו"ד מיוחס מסר לערוץ 7, "המעבר שלי למפלגת עוצמה יהודית הינו מהלך טבעי, כחלק מהתנהלות המפלגות ביחס לסוגיית חוק הגיוס והזווית של שילוב המגזר החרדי בחברה הישראלית. סוגיה זו של הגיוס בוערת בליבי כבר שנים רבות, ובכל עמדה פוליטית שהייתי ביקשתי הבהרה לפתרון הסוגיה".

הוא הרחיב על הסיבות לבחירתו הפוליטית החדשה: "מפלגת עוצמה יהודית - בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נתנה בעיניי את המענה המתאים ביותר כשהוכיחה שניתן לשלב חרדים בפועל בגופים ביטחוניים והכל בלי הצהרות ומלחמות מיותרות שרק מחזקות את מפלגות השמאל. בתפקידי כעת במפלגה אני אתמקד בסיוע לתושבי העיר ביתר עלית - העיר בה אני ממונה כראש מטה של המפלגה, ואנסה לקדם כל פתרון אפשרי במה שאפשר לקדם מבין הפעילויות הציבוריות החשובות שמפלגת עוצמה יהודית מקדמת".