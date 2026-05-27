איש העסקים והנדבן מוטי זוננפלד, נכדו של רבי יוסף חיים זוננפלד ובוגר ישיבות "היישוב", סלבודקא ו"מרכז הרב", התגייס לאחרונה לצה"ל בגיל כמעט 70.

בשיחה גלויה עם מגזין חשמונאים הוא מספר על תחושת האחריות שחש מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, על בנו הלוחם ביחידה מובחרת ועל הרצון לחזק את תחושת האחדות בעם ישראל.

זוננפלד, שפועל במשך שנים בעולם העסקים והתעופה ומוביל פעילות צדקה רחבה, מספר כי תחושת הכאב סביב הקרע בין הציבור החרדי לבין החברה הישראלית בזמן המלחמה הביאה אותו לשיחות עומק עם גדולי ישראל. לדבריו, אחת השיחות המשמעותיות ביותר הייתה עם ראש ישיבת סלבודקא, רבי משה הלל הירש, עמו שוחח במשך קרוב לשעה וחצי על היחס למלחמה ולחיילים.

במהלך אותה שיחה סיפר זוננפלד לראש הישיבה על ההלוויות וניחומי האבלים שבהם השתתף מאז תחילת הלחימה. "אמרתי לו, אתמול הייתי בשמונה הלוויות. ואני שואל את עצמי, איפה כולם, מה קורה כאן", סיפר. לדבריו, רבי משה הלל שאל אותו, "אתה חושב שאנחנו צריכים ללכת?", והוא השיב: "כדי שאנחנו נוכל להיות כאן בישיבה, אנחנו צריכים את החיילים שישמרו עלינו".

זוננפלד סיפר כי לאחר אותה שיחה החליט שיש צורך למצוא פתרון שיאפשר שיתוף פעולה ואחדות בין חלקי העם. לדבריו, המפגש עם האלוף דוד זיני ועם אלוף-משנה אבינועם אמונה, ממקימי חטיבת "חשמונאים", חיזק אצלו את התחושה שניתן לבנות מסגרת צבאית מותאמת לציבור החרדי מבלי לפגוע בעולם התורה.

לדבריו, אחד הרגעים שטלטלו אותו במיוחד היה כאשר אנשי החטיבה סירבו לקבל תרומה גדולה לאחר שהצבא הודיע כי יספק את הציוד הדרוש. "עוד לא שמעתי ראש ישיבה או בית חולים שאמרו לי 'הסתדרנו'", אמר. "הייתי המום מההגינות והיושר שלהם".

לפני כחודש הגיע זוננפלד לבקו"ם והתגייס רשמית לצה"ל. הוא מספר כי במהלך שרשרת החיול פגשה אותו חיילת ששירתה עם בתו דניאלה ז"ל בשירות הלאומי בבית החולים "שניידר", ופרצה בבכי כאשר הבינה שהוא אביה. "שאלתי אותה מה דניאלה הייתה אומרת על זה שבחרתי להתגייס, והיא ענתה לי: 'דניאלה הייתה מאוד שמחה אם אתה מתגייס'", סיפר.

בהמשך הגיע זוננפלד עם מדיו החדשים לשכונת מאה שערים, סמוך לרחוב הנושא את שם סבו רבי יוסף חיים זוננפלד. לדבריו, חלק מהנוכחים במקום צעקו לעברו "מחבל", אך הוא בחר להישאר ולהצטלם. "אמרתי לעצמי שזה טוב מאוד שעברתי את החוויה הזאת. עכשיו אני יכול להבין קצת יותר מה עוברים החיילים בחשמונאים", אמר.

זוננפלד מסביר כי מבחינתו ההתגייסות היא בראש ובראשונה מסר של אחדות. "אבא שלי לחם, הבן שלי לוחם, ואני הרגשתי תמיד את החסר", אמר. "אני חושב שהמדים הם בגדי קודש. זה סמל של אחדות וזה הדבר החשוב ביותר שעם ישראל צריך היום".