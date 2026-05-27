בדיוני ועדת גרוניס אודות מינויו של האלוף גופמן לראש המוסד התברר כי לכאורה השופט או היועמ"שית שיקרו.

עו"ד יורם שפטל לא מופתע מהאירוע וסבור כי הוא פחות בחומרתו מהאירוע הגדול, והוא מעורבות היועמ"שית בפרשת הפרקליטות הצבאית ומי שעמדה בראשה עד לא מכבר.

"אין שום דבר יוצא דופן בנוגע להתנהלות הפוקדת הממשלתית המפוטרת, שמתנהלת כמעט מהרגע הראשון של הממשלה הזו כעבריינית סדרתית לכאורה", אומר שפט וקובע כי היועמ"שית, המכונה בפיו פוקדת ממשלתית שכן היא זו הפוקדת על הממשלה מה מותר ומה אסור לה לעשות, עשתה "אין ספור עבירות פליליות".

"ההתנהלות שלה בפרשת ארגון הפשיעה, הפצ"ריה בראשות ראשת הארגון תומר ירושלמי, חמורה יותר מפרשת גופמן", אומר עו"ד שפטל ומוסיף כי "חרף העובדה שכל מי שיש לו אינטליגנציה בינונית עם שלושה מינוסים מבין שההתנהלות שלה בפרשת הפצ"ריה הייתה עבריינית בוטה, ובכל זאת לא עשו לה כלום. יתרה מכך, הדיקטטור הגדול, אויב העם, אהרון ברק, שקורא שוב ושוב למלחמת אזרחים והוא האחראי הגדול לאלימות סביב הרפורמה , הוא שנותן לה גיבוי".

שפטל אינו מקבל את הטיעון לפיו אהרון ברק אינו מעודד מלחמת אחים אלא מבקש להזהיר מפניה. על מנת לדחות את הטיעון הוא מזכיר כי ברק היה זה שמצא לנכון לקבוע כי פיטוריו של רונן בר, המוגדר בפי שפטל כ"איש דמים" בשל אחריותו לאסון השבעה באוקטובר, פיטורין אלה הם המקרבים אותנו למלחמת אזרחים, "והוא זה המגבה את כל פשעיה ומעלליה של בהרב מיארה".

על אירוע מינויו של גופמן לראש המוסד, מזכיר עו"ד שפטל כי מדובר ב"ניסיון פסול, בוטה ועברייני למנוע בשקרים את מינויו של גופמן, שקרים שלא ייחשפו לאיש לבד מגרוניס, ולמה היא סומכת רק על גרוניס? כי הוא היה נשיא בית המשפט העליון בשיא הדיקטטורה שלו. לכן יש לבהרב מיארה אמון בגרוניס", הוא אומר ומזכיר כי האבסורד מגיע עד כדי כך שמיארה מבקשת לטעון שראש הממשלה, מי שעל פי חוק הוא היחיד שממנה באישור הממשלה את ראש השב"כ וראש המוסד, אינו רשאי לראות את אותו מסמך בו היא פורסת את טענותיה, "והכל בגיבוי אישי מלא של אהרון ברק. אני אומר כבר עשרות שנים, אין תופעה שלילית מהותית במדינה שלא תמצא בה את טביעת האצבע של דיקטטורת בג"ץ".

המציאות כיום היא כזו שבה "אחד מחפה על השני, בהרב מיארה מחפה על בית המשפט ולהיפך. בפרשת פגסוס בית המשפט מונע חקירה כדי להגן על כנופיית הפשיעה של סלאח אדין בראשות בהרב מיארה, ובתמורה בהרב מיארה עושה הכול כדי לקבע יותר את הדיקטטורה של בג"ץ".

האם מול המציאות הזו מתגלה ממשלת הימין באזלת יד מוחלטת? עו"ד שפטל אינו מקבל את האמירה הזו ורואה בה מנותקת מהמציאות. "בשבוע הראשון לכינונה של הממשלה יצא יריב לוין בהצהרה לגבי תכנית הרפורמה. אף אחד, כולל אני, לא ציפה שכל מוקדי הכוח במדינה יתאחדו נגד הרפורמה הזו, ולכן היא נכשלה".

להערכתו "אם עד הבחירות נכריע שתיים משלוש החזיתות - בגלל הניהול המטורף המביש והמחפיר של המלחמה, זו לא תהיה איראן, אבל זה בהחלט יכול להיות לבנון ועזה, אם נכריע אותן למחנה הלאומי ולממשלה שתקום מאותה כנסת יהיו מינימום שבעים מושבים בכנסת שיחזיקו בכוח פוליטי רב עוצמה לבחור את המשבר החוקתי והתזמון שלו ואז ייווכח שכוחו של בג"ץ הוא קורי עכביש".