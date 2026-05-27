צעקות לעבר אילוז אחרי שהצביע נגד ערוץ כנסת

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את החוק שנועד לאפשר סבסוד מעונות יום לחרדים עריקים ולעקוף את פסיקת בג"ץ בנושא.

הצעת החוק עברה ברוב של 44 חברי כנסת שתמכו בהצעה מול 36 חברי כנסת שהתנגדו לה. אישור החוק התאפשר בסיוע של חברי הקואליציה שהצביעו בעד המהלך.

ח"כ דן אילוז מהליכוד בחר להצביע נגד הצעת החוק, וזאת בניגוד לעמדתם של יתר חבריו לסיעה והסביר: "חוק המעונות הוא חוק עוקף גיוס שנועד להנציח את הפטור ולאפשר לעסקנות הפוליטית להמשיך לממן את אי-השתתפותם של עשרות אלפי צעירים בנטל השירות".

הוא הבהיר: "לא אתן יד לחוק שמוריד את התמריץ היחיד שיש לצעיר החרדי להתגייס. במקום להוריד תמריצים, עלינו להוסיף כאלה ולקדם מתווה שלם שמי שלא משרת לא יקבל כלום מהמדינה. אני מצטער על כך שהמפלגה שלי, התנועה הלאומית ליברלית, בחרה לתמוך בחוק המנוגד למטרות ולערכי התנועה".

השר בצלאל סמוטריץ' סירב להפצרות מצד נתניהו ואנשיו לתמוך בחוק והבהיר כי כל עוד החרדים מתנגדים לחוק גיוס, "הציונות הדתית לא באירוע".

במפלגת הציונות הדתית מבהירים כי "בזמן שחלק מהמפלגות החרדיות מפלרטטות פוליטית עם גוש השמאל ובמקביל מתנגדות לכל מתווה גיוס רציני, אי אפשר לדרוש מהציונות הדתית להיות הפראיירית התורנית. לא ייתכן שגם יטרפדו חוק גיוס וגם ידרשו במקביל את חוק המעונות והטבות נוספות. הציבור שמשרת במילואים, נלחם ומשלם את המחיר לא מוכן לקבל את המציאות הזו יותר".

יוזם הצעת החוק, סגן השר ישראל אייכלר, בירך על החלטת המליאה: "חוק המעונות שהצעתי כבר לפני חודשים ארוכים מעגן את זכות האם העובדת בהנחה למעון ילדים בלי קשר למעשי הבעל. ההצבעה של הכנסת בעד החוק היא נקודת אור חשובה בתוך חשכת רדיפת הציבור החרדי כולו".

לדבריו, "אם השלטון החילוני לא מבין את חשיבות לימוד התורה - לפחות בהיבט הזה הכנסת הבינה שאי אפשר לגזור על ילדים ואמהות גזירות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה. מדובר בבשורה חשובה לאלפי משפחות שהחוק הזה יסייע להן להתפרנס בשוק העבודה בכבוד. אני תקווה שהכנסת תזרז את הליכי החוק בהקדם עד לחקיקה הסופית".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "זכויות אישה על עבודתה ופרנסתה הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה. דיני העבודה מגנים על זכויותיה לעניין תנאי השכר, תנאי ההעסקה, שעות העבודה, מניעת הפליה ועוד. כדי לאפשר לאישה לממש את פוטנציאל התעסוקה והפרנסה שלה נקבעו זכויות סוציאליות כמו הנחה למעון יום, שהמדינה מסבסדת מכספי משלמי המיסים מכלל המגזרים. זכויות אלה אינן יכולות להיות תלויות באיש אחר זולת האישה".

עוד נכתב: "ביטול ההנחה במעונות יום ומשפחתונים, לנשים עובדות, בזיקה לבני זוגם שבחרו להקדיש את חייהם ללימוד התורה, סותרת את יסודות כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. לא יתכן שבמדינת היהודים נמנע מאימהות לצאת לעבוד ולהביא פת-לחם לפי הטף על ידי ביטול ההנחות במעונות היום והמשפחתונים".