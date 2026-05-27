מחקר חדש שנערך על ידי בית החולים סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון קובע כי חשיפה לזיהום אוויר מגבירה את הסיכון להתקפי מיגרנה. על המחקר סיפר בהרחבה פרופ' גל איפרגן, מנהל המחלקה הנוירולוגית בסורוקה.

מסתבר שאם חשבנו שזיהום אוויר משפיע על מחלות ריאה, הרי ש"זיהום אוויר משפיע גם דרך חלל האף והאזורים הגבוהים של מערכות הנשימה ומייצר תגובה דלקתית בכלל הגוף, והיא משפיעה על מערכות אחרות", אומר פרופ' איפרגן המספר על שלבי המחקר שהתבסס על תושבי באר שבע הלוקים במיגרנה בעשרים השנים האחרונות.

מעל 7000 מתושבי העיר שהגיעו לטיפול נבדקו על פי רישומי המחשב שלהם על מנת לאתר במדויק מתי הגיעו התלונות על מתקפת מיגרנה, מה היה מזג האוויר באותו יום, באיזה איזור של העיר מתגורר המתלונן ומה הייתה רמת זיהום האוויר באותה נקודה ובאותו מועד.

התוצאות מלמדות על קשר בין מזג האוויר וזיהום האוויר לבין התקפות המיגרנה, ומסתבר שגם לתקופות השנה יש השפעה. סופות חול בקיץ מעלות את הסיכון לעומת סופות דומות שמתרחשות בחורף. פרופ' איפרגן מדגיש בדבריו כי למיגרנות גורמים רבים המשפיעים על כל אדם באופן אחר, אך לתנאי איכות האוויר יש תרומה להוספת הסיכון.

למחקר שבוצע בבאר שבע משמעות רבה עבור אזורים אקלימיים רבים ברחבי העולם שצפויים להגיע בתוך עשור או שניים לתנאי אקלים דומים לאלה של צפון הנגב. זאת לבד ממדינות בהן שריפות ענק מייצרות רמות זיהום גבוהות גם לאחר שהן כבות. כתוצאה מהמחקר ניתן יהיה להתריע בפני הרגישים למיגרנות לקראת אירוע של זיהום אוויר, שרצוי ביום זה להסתגר בבתים ולהישמר, וכמו כן ניתן יהיה על בסיס מחקר זה לבחון מחקרית אפשרות למתן תרופות נגד מיגרנה עוד קודם לאירוע זיהום האוויר, אולי כאקט מונע, אך זאת עוד יהיה לבחון כאמור מחקרית.