אמיר השכל נזרק מהדיון ערוץ 7

תת-אלוף במילואים אמיר השכל, פעיל שמאל וממובילי המחאה נגד ראש הממשלה נתניהו, נזרק החוצה על ידי אנשי משמר הכנסת במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון.

האירוע התפתח במהלך הישיבה, כאשר השכל החל לצעוק באולם והפר את סדר הדיון. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ביקש ממנו לעזוב את החדר, אך השכל סירב.

בתיעוד מתוך הוועדה, נראה השכל כשהוא מסרב לצאת מהאולם לבקשת יושב הראש ביסמוט. בעקבות הסירוב, נאלצו מספר מאבטחים של משמר הכנסת להתערב ולהוציא אותו מהמקום, בזמן שהוא מתנגד להם בכוח. במהלך חילופי הדברים, השיב השכל לקריאות לעברו ואמר, "אני לא אצא".

חברת הכנסת טלי גוטליב, שנכחה בדיון, הגיבה בחריפות להתנהלות באולם הוועדה. "אל תצעק עלי, זה לא קפלן פה", הטיחה בהשכל לנוכח צעקותיו.

בהמשך, כאשר השכל המשיך להתנגד פיזית לפינויו על ידי המאבטחים, מתחה חברת הכנסת ביקורת על יחסו לצוות המשמר: "למה אתה מבייש את אנשי המשמר? תכבד את העבודה שלהם, למה הם אשמים? למה הוא לא יוצא?"

בסופו של דבר, לאחר מאבק קצר, השלימו מאבטחי הכנסת את פינויו של השכל אל מחוץ לחדר הדיונים של הוועדה.