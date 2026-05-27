חברי הכנסת החרדים פרסמו הודעות נזעמות נגד מפלגת הציונות הדתית, בשל אי התמיכה בהצעת חוק סבסוד המעונות לחרדים עריקים שנועדה לעקוף את פסיקת בג"ץ בנושא.

הצעת החוק עברה היום בקריאה טרומית במליאת הכנסת, על אף עמדת המפלגה. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', סירב להפצרות מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשיו לתמוך בחוק, והבהיר כי כל עוד החרדים מתנגדים לחוק גיוס, "הציונות הדתית לא באירוע".

במפלגת הציונות הדתית הגיבו לביקורת והבהירו את מניעי ההחלטה שלא לתמוך בחוק המעונות במליאה. "בזמן שחלק מהמפלגות החרדיות מפלרטטות פוליטית עם גוש השמאל ובמקביל מתנגדות לכל מתווה גיוס רציני, אי אפשר לדרוש מהציונות הדתית להיות הפראיירית התורנית", נמסר מטעם המפלגה.

עוד הוסיפו כי הציבור שמשרת במילואים, נלחם ומשלם את המחיר, אינו מוכן לקבל את המציאות שבה המפלגות החרדיות גם מטרפדות את חוק הגיוס וגם דורשות הטבות במקביל: "הציבור שמשרת במילואים, נלחם ומשלם את המחיר לא מוכן לקבל את המציאות הזו יותר".

יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את ההתנהלות של שותפתו לקואליציה: "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש".

הוא הוסיף, "שותפיהם בהשקפת עולמם בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובכפיות טובה. נתנו להם הכל, בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו. חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, הצטרף למתקפה ומתח ביקורת ישירה על יו"ר הציונות הדתית: "ההימנעות של בצלאל סמוטריץ' בהצבעה על חוק המעונות חושפת את פרצופו האמיתי. כשיבוא שוב לקושש קולות במגזר החרדי, הציבור יזכור שברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו, הילדים החרדיים הם עוד כלי במשחק הפוליטי כדי לעבור את אחוז החסימה".

חבר הכנסת מאיר פרוש פרסם אף הוא הודעה בנושא, ובה גינה את ההצבעה ואת המדיניות המשפטית: "בושה שחברי כנסת מהאופוזיציה, לצד בודדים מהקואליציה, בחרו לפגוע כך בילדים קטנים. אני קורא למערכת המשפט להפסיק את הרדיפה נגד פעוטות חסרי ישע. יהדות התורה תמשיך להיאבק בכל הכלים האפשריים להגן על לומדי התורה".