כאן נכנסת לתמונה e-go, חברה ישראלית המתמחה בחבילות eSIM דיגיטליות לישראלים הנוסעים לחו"ל. השירות מאפשר לרכוש חבילת גלישה מראש, להתקין אותה ישירות במכשיר באמצעות קוד QR, ולנחות ביעד כשהטלפון כבר מוכן לגלישה.

בשונה מסים מקומי שצריך לחפש בשדה התעופה או מחבילת רומינג יקרה, eSIM מאפשר ליהנות מחיבור מהיר לרשת המקומית - בלי להחליף סים פיזי, בלי להוציא את הסים הישראלי מהמכשיר, ובלי להסתבך.

הבעיה שכולנו מכירים

מי שטס לחו"ל בשנים האחרונות מכיר היטב את ההתלבטות. מצד אחד, חבילות הרומינג של חברות הסלולר בישראל עשויות להיות יקרות מאוד, במיוחד כשמדובר בנסיעה משפחתית, נסיעה ארוכה או יעד מרוחק. מצד שני, רכישת סים מקומי בחו"ל דורשת התעסקות: לחפש דוכן בשדה התעופה, לעמוד בתור, להחליף סים פיזי, ולעיתים לוותר זמנית על השימוש הנוח במספר הישראלי.

אפשרות שלישית היא להסתמך על Wi-Fi במלונות, מסעדות ובתי קפה - אבל בפועל זה יוצר תלות מתמדת ברשתות מזדמנות, לא תמיד יציבות ולעיתים גם לא מאובטחות.

הפתרון של eSIM לחו"ל נועד בדיוק עבור המצב הזה: לרכוש מראש חבילת גלישה מתאימה, להתקין אותה לפני הטיסה, ולהתחבר בקלות לרשת המקומית מיד עם הנחיתה.

מה זה בעצם eSIM?

eSIM הוא סים דיגיטלי המובנה בתוך המכשיר, ללא צורך בכרטיס פיזי. במקום להכניס סים למגש במכשיר, מקבלים קוד QR, סורקים אותו דרך הגדרות הטלפון, והחבילה מתווספת למכשיר באופן דיגיטלי.

ברוב המכשירים התומכים ניתן להחזיק במקביל גם את הקו הישראלי וגם את חבילת ה-eSIM לגלישה בחו"ל. כך ניתן להמשיך להשתמש במספר הישראלי לצרכים חשובים, ובמקביל לגלוש בחו"ל דרך החבילה המקומית או האזורית שנרכשה.

היתרון הגדול הוא הנוחות: אין צורך להגיע לחנות, אין צורך להמתין למשלוח, ואין צורך להחליף כרטיס פיזי. כל התהליך מתבצע מהטלפון, בצורה מהירה ופשוטה.

למה ישראלים עוברים ל-eSIM?

המעבר ל-eSIM נובע משילוב של שלושה דברים מרכזיים: מחיר, נוחות ושליטה. הלקוח יודע מראש איזו חבילה הוא קונה, כמה גיגה הוא מקבל, לכמה ימים החבילה תקפה, ומה המחיר הסופי. אין הפתעות בחשבון הסלולר לאחר החזרה לארץ, ואין צורך להסתמך על חבילות כלליות שלא תמיד מתאימות לצורך האמיתי של הנסיעה.

בנוסף, eSIM מתאים במיוחד לאופי השימוש של הישראלים בחו"ל: ניווט בגוגל מפות, וואטסאפ, הזמנת מוניות, חיפוש מסעדות, שימוש ברשתות חברתיות, תרגום, בדיקת מיילים, ושיתוף חוויות בזמן אמת.

עבור משפחות, היתרון אפילו משמעותי יותר. כאשר כמה בני משפחה נוסעים יחד, רכישת חבילת גלישה מתאימה לכל מכשיר יכולה לחסוך סכומים משמעותיים לעומת פתרונות רומינג מסורתיים.

מה הופך את e-go לפתרון נוח במיוחד?

בשוק קיימות לא מעט חברות eSIM בינלאומיות, אך ל-e-go יש יתרון ברור עבור הקהל הישראלי: השירות כולו מותאם לישראלים. האתר בעברית, ההסברים בעברית, תהליך הרכישה פשוט וברור, וגם התמיכה ניתנת בעברית. עבור מי שאינו טכנולוגי במיוחד או חושש להסתבך עם התקנת eSIM, זהו יתרון משמעותי.

בנוסף, e-go מציעה חבילות ליעדים רבים ברחבי העולם, כולל יעדים פופולריים במיוחד בקרב ישראלים כמו אירופה, תאילנד, יוון, ארצות הברית, יפן, קפריסין, איטליה, צרפת, ספרד, ועוד.

במקום לרכוש חבילה כללית ויקרה מחברת הסלולר, ניתן לבחור חבילה לפי יעד, נפח גלישה ומשך הנסיעה - בצורה מדויקת וגמישה יותר.

eSIM לתאילנד: אחד היעדים המבוקשים ביותר

אחד היעדים הבולטים בקרב לקוחות ישראלים הוא תאילנד. מדובר ביעד שמתאים למשפחות, זוגות, צעירים אחרי צבא, מטיילים עצמאיים וגם אנשי עסקים. בטיול בתאילנד השימוש באינטרנט הוא כמעט בלתי פוסק: ניווט בין אזורים, הזמנת מוניות, חיפוש מלונות, שימוש בוואטסאפ, העלאת תמונות וסרטונים, הזמנת אטרקציות, תרגום, תשלומים ואפליקציות מקומיות.

לכן, חבילת eSim לתאילנד יכולה להפוך את הטיול להרבה יותר נוח. מתקינים את החבילה מראש, נוחתים ביעד, מפעילים את הקו הדיגיטלי ומתחברים לרשת המקומית - בלי לחפש סים בשדה ובלי לבזבז זמן בתחילת החופשה.

למי השירות מתאים?

חבילות eSIM לחו"ל מתאימות כמעט לכל סוג של נוסע. למשפחות שטסות לחופשה, מדובר בפתרון שמאפשר לכל אחד מבני המשפחה להישאר מחובר בקלות - לוואטסאפ, ניווט, רשתות חברתיות ושימוש יומיומי.

לנוסעים עסקיים, eSIM מאפשר עבודה רציפה גם מחו"ל: מיילים, שיחות וידאו, אפליקציות עבודה וגישה שוטפת לאינטרנט. לצעירים ומטיילים עצמאיים, במיוחד ביעדים כמו תאילנד, וייטנאם, יפן או אירופה, מדובר בפתרון נוח שמאפשר להישאר מחוברים לאורך כל הטיול בלי לפגוע בתקציב.

גם מי שטס לעיתים קרובות יכול ליהנות מהגמישות של eSIM - רכישת חבילה לפי יעד, לפי משך הנסיעה ולפי נפח הגלישה הדרוש בפועל.

איך מתקינים eSIM?

תהליך ההתקנה פשוט יחסית. נכנסים לאתר ובוחרים את היעד שאליו טסים, בוחרים את חבילת הגלישה המתאימה ומשלימים את הרכישה. לאחר מכן מקבלים את פרטי ההתקנה וקוד ה-QR, סורקים את הקוד דרך הגדרות המכשיר ומפעילים את החבילה בהתאם להוראות.

מומלץ לבצע את ההתקנה עוד לפני הטיסה, כאשר יש חיבור אינטרנט יציב. לאחר הנחיתה ביעד, ניתן להפעיל את הקו הדיגיטלי ולהתחבר לרשת המקומית.

ומה לגבי שיחות?

חלק גדול מהלקוחות משתמשים כיום בעיקר בגלישה: וואטסאפ, שיחות וידאו, ניווט, מיילים ורשתות חברתיות. עבורם, חבילת גלישה בלבד מספיקה ברוב המקרים.

עם זאת, יש לקוחות שעדיין צריכים פתרון לשיחות רגילות - למשל אנשי עסקים, לקוחות שחייבים להיות זמינים במספר הישראלי, או נוסעים שצריכים לבצע שיחות טלפון רגילות במהלך השהייה בחו"ל.

ב-e-go ניתן למצוא גם פתרונות שיחה בחלק מהיעדים והחבילות, בהתאם לסוג השירות הזמין ולצרכי הלקוח. לפני הרכישה מומלץ לבדוק את פרטי החבילה ולוודא שהיא מתאימה לאופי השימוש הצפוי.

העתיד כבר כאן

טכנולוגיית ה-eSIM הולכת והופכת לסטנדרט עולמי. יצרני הסמארטפונים הגדולים מחזקים את התמיכה ב-eSIM, ובחלק מהשווקים כבר נמכרים מכשירים ללא מגש סים פיזי כלל.

המשמעות ברורה: יותר לקוחות יעברו בשנים הקרובות לפתרונות דיגיטליים, מהירים וגמישים יותר. במקום להחליף כרטיסים פיזיים או לשלם על חבילות רומינג יקרות, המשתמשים ירצו פתרון פשוט - רכישה אונליין, התקנה מהירה, וחיבור מיידי לגלישה בחו"ל.

עבור הנוסע הישראלי, e-go מציעה בדיוק את השילוב הזה: חבילות גלישה לחו"ל, אתר בעברית, תהליך רכישה פשוט, תמיכה מקומית, ומגוון יעדים רחב. בסופו של דבר, eSIM הוא לא רק מוצר טכנולוגי. הוא משנה את הדרך שבה ישראלים מתכוננים לנסיעה לחו"ל. במקום להגיע ליעד ולהתחיל לחפש פתרון תקשורת, אפשר לצאת מהבית מוכנים - עם חבילת גלישה מותקנת, מחיר ידוע מראש, ושקט נפשי.

לסיכום

חבילות eSIM לחו"ל הפכו בשנים האחרונות לאחד הפתרונות הנוחים והמשתלמים ביותר עבור נוסעים ישראלים. הן מאפשרות לרכוש חבילת גלישה מראש, להתקין אותה בקלות, וליהנות מחיבור אינטרנט ביעד בלי להחליף סים פיזי ובלי להסתמך על רומינג יקר.

עם אתר בעברית, מגוון יעדים רחב, תהליך רכישה פשוט ותמיכה מקומית, השירות של eSIM לחול עם e-go מציע פתרון שמתאים בדיוק לצרכים של הנוסע הישראלי. טסים בקרוב? בחרו את היעד שלכם באתר, בדקו איזו חבילת eSIM מתאימה לכם, וצאו לחו"ל מחוברים כבר מהרגע הראשון.

eSIM לחו"ל צילום: e-go

שאלות נפוצות

מהו eSIM ובמה הוא שונה מסים רגיל?

eSIM הוא סים דיגיטלי המובנה בתוך המכשיר. בניגוד לסים רגיל, אין צורך להכניס כרטיס פיזי למכשיר. ההתקנה מתבצעת באמצעות סריקת קוד QR, והחבילה מתווספת למכשיר בצורה דיגיטלית.

איך יודעים אם המכשיר שלי תומך ב-eSIM?

מרבית המכשירים החדשים תומכים ב-eSIM, אך חשוב לבדוק זאת לפני הרכישה. בין המכשירים הנפוצים שתומכים בטכנולוגיה ניתן למצוא דגמי iPhone חדשים יחסית, מכשירי Samsung Galaxy מתקדמים, ומכשירי Google Pixel. מומלץ להשתמש בכלי בדיקת התאימות באתר או לפנות לשירות הלקוחות לפני רכישה.

כמה זמן לוקחת התקנת eSIM?

בדרך כלל מדובר בתהליך קצר מאוד של מספר דקות. לאחר קבלת קוד ה-QR, נכנסים להגדרות המכשיר, מוסיפים חבילה סלולרית חדשה, וסורקים את הקוד. מומלץ לבצע את ההתקנה לפני הטיסה, כאשר יש חיבור אינטרנט יציב.

האם אפשר להשתמש במספר הישראלי במקביל?

במכשירים תומכי eSIM ניתן בדרך כלל להשתמש במקביל בסים הישראלי ובחבילת ה-eSIM לחו"ל. כך ניתן לשמור על המספר הישראלי לצרכים חשובים, ובמקביל להשתמש בחבילת הגלישה בחו"ל לאינטרנט.

האם eSIM מתאים גם למשפחות?

כן. משפחות רבות בוחרות לרכוש חבילת eSIM לכל אחד מהמכשירים הרלוונטיים, וכך להימנע מחשבונות רומינג גבוהים. זה מתאים במיוחד לחופשות שבהן משתמשים הרבה בניווט, וואטסאפ, רשתות חברתיות וחיפוש מידע בזמן אמת.

לאילו יעדים ניתן לרכוש eSIM?

ניתן לרכוש חבילות eSIM למגוון רחב של יעדים ברחבי העולם, כולל אירופה, ארצות הברית, תאילנד, יוון, קפריסין, איטליה, צרפת, יפן, ועוד יעדים רבים. באתר e-go ניתן לבחור את היעד ולראות את החבילות הזמינות.

מה קורה אם יש בעיה בהתקנה או בהפעלה?

במקרה של קושי בהתקנה או בהפעלה, ניתן לפנות לתמיכה של e-go ולקבל סיוע בעברית. מומלץ לבצע את ההתקנה לפני הטיסה כדי לוודא שהכול מוכן מראש, ולהימנע מהתעסקות מיותרת בזמן החופשה.