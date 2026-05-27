החטיבה להתיישבות מודיעה על עדכון רגולטורי משמעותי בנוהל הזכויות במגרשי מגורים בהתיישבות הכפרית.

הנוהל החדש, שנחתם על ידי ראש החטיבה להתיישבות ישי מרלינג, מבטל את ההגבלה ההיסטורית שאסרה על תושבים להחזיק ביותר ממגרש אחד למגורים.

השינוי הרגולטורי יאפשר לבעלי נכסים קיימים לרכוש זכויות "בר רשות" במגרש נוסף בשוק החופשי, ביישובים המונים מעל 400 משפחות.

עד היום, הנהלים הקיימים קבעו הגבלה קשיחה לפיה מתיישבים אינם יכולים להחזיק בזכויות ביותר ממגרש אחד למגורים בהתיישבות הכפרית.

המטרה המקורית של האיסור הייתה לשמור על המרקם החברתי-קהילתי, למנוע תופעות של השכרת בתים מאינטרסים כלכליים ללא פיקוח של האגודות השיתופיות, ולמנוע יצירת מעמדות בקהילות קטנות שנמצאות בשלבי הקמה. אולם, נוכח הרחבת הבנייה המשמעותית ביהודה ושומרון בעשור האחרון - הכוללת מעבר לבנייה רוויה - עלה צורך להתאים את הנהלים למציאות המשתנה בשטח.

ישי מרלינג צילום: יואב ויינטראוב

מרלינג מסר עם אישור הנוהל, "ההתיישבות ביהודה ושומרון עברה מזמן את שלב ההקמה וחבלי הלידה הרשמיים. אנחנו נמצאים בעיצומו של שלב הביסוס והצמיחה, והחוסן הקהילתי שלנו נמדד ביכולת שלנו לקלוט את הדור הבא. המציאות שבה הורים שבנו את ביתם באלעזר, בעלי או בקדומים לא יכולים לקנות בית לילדיהם שלהם באותו היישוב בגלל תקנונים משנות השבעים - פגעה בנו חברתית ודמוגרפית".

הוא הוסיף כי "ההחלטה זו גובשה מתוך רצון ליצור איזון מדויק בין שימור המרקם הקהילתי והגנה על האופי הייחודי של ההתיישבות הכפרית, המהווה את לב חוסנה של העשייה שלנו, לבין מתן מענה לצרכים הדינמיים בשטח. אנחנו מחזקים את היישובים הגדולים, נותנים להם כלים להתפתח, ומאפשרים למשפחות הצעירות להמשיך להכות שורשים עמוקים במקום שבו הן גדלו".

בחטיבה להתיישבות מדגישים כי הנוהל המלא מופץ בימים אלו לתושבים ברחבי היישובים. כמו כן מבהירים בחטיבה כי כל פעולת רכישה או העברת זכויות עתידית מחייבת להתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל החדש, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מהאגודות השיתופיות ומהמועצות המקומיות.