בבית החולים הלל יפה נקבע מותה של ילדה בת 7 שנפגעה היום (רביעי) באורח אנוש מירי ביישוב ערערה.

מנתוני החקירה עולה כי אירוע הירי בוצע ככל הנראה לעבר בית במתחם היישוב. הילדה שהתה באותה העת מחוץ למבנה, ונפגעה באופן ישיר כתוצאה מכדור תועה שנורה במהלך התקרית.

מוקדם יותר הובאה הילדה לחבירה עם צוותי מד"א בצומת כרכור, לאחר שנפגעה באירוע אלימות קשה. חובשים ופראמדיקים העניקו לה טיפול רפואי מיידי בשטח וביצעו בה פעולות החייאה ממושכות.

במד"א מסרו כי היא סבלה מפציעה חודרת קשה בגופה, ופונתה בהמשך לבית החולים במצב אנוש, שם נקבע מותה.

שוטרי תחנת עירון, לצד כוחות משטרה גדולים נוספים, הגיעו לזירת האירוע מיד עם קבלת הדיווח הראשוני. השוטרים פתחו בחקירה רשמית של נסיבות המקרה, והחלו באיסוף ראיות וממצאים בזירה.

מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע הירי הוא ככל הנראה פלילי, וכלל נסיבותיו נמצאות כעת בבדיקה של גורמי המקצוע. מבירור ראשוני בשטח עולה כי ככל הנראה מדובר בקטטה מקומית שהתפתחה והסלימה בין שכנים במקום. הכוחות עצרו מספר חשודים באירוע.

פראמדיקית מד"א חוה סופרפין וחובש מד"א ירין חרבי סיפרו: "חברנו אל הילדה שהובאה אלינו ברכב פרטי כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלה חודרת, הנוכחים במקום סיפרו לנו שהיא ככל הנראה נפגעה מאירוע אלימות, ביצענו בה פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה אנוש".