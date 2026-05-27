שוטר כיוון נשק לעבר נער גבעות ללא קרדיט

שוטרי תחנת הר חברון הגיעו בצהריים (רביעי) לגבעת "אור יהודה" הסמוכה ליישוב סוסיא, במטרה לבצע החרמת רכבים אשר שהו במקום ושימשו לפירוק ולחלקי חילוף.

במהלך הפעילות המשטרתית התפתח עימות במקום, אשר כלל טענות קשות מצד התושבים על אלימות משטרתית וחריגה מסמכות.

האירוע בשטח הסתיים במעצרם של שניים מתושבי המקום על ידי כוחות הביטחון.

לפי טענת התושבים, השוטרים העמיסו את הרכבים על גבי גרר ללא הצגת צו החרמה, ואף החרימו רכב חוקי שנכח בנקודה. התושבים שהיו עדים לפעילות מחו על הלאמת הרכוש, וטענו כי המעשה מבוצע ללא בסיס חוקי או אישור משפטי כלשהו.

במהלך העימות, כך על פי עדויות מהמקום, נופצו חלונות הרכב באמצעות כלי הנשק של השוטרים והתושבים סולקו מהזירה באיומי נשק בכינון ישיר לעבר פלג גופם העליון.

מתושבי המקום נמסר בתגובה לאירוע, "לצערנו אנו רואים כמעט כל יום את כוחות הביטחון מתנכלים לתושבי הגבעות והחוות, ומנצלים את סמכותם לרעה, ללא כל חוק וצו שיפוטי. מגיעים לציוד ורכוש של אנשים ומלאימים אותו ללא חוק וסימוך משפטי, ואף מזיקים לרכוש בברוטאליות".

עוד הוסיפו: "היום קרה צעד חמור, בו שוטרים כיוונו נשקים לעבר פלג גוף עליון של תושבים יהודים, דבר המהווה חציית קו אדום, ויכול להיגרר לסכנת חיי אדם כמו שראינו במקרים מצערים בעבר, כדוגמת האירוע בו שוטר ירה בארבעה נערים ליד היישוב רמת גלעד בשומרון. המתיישבים אינם האויב, אל תציבו אותנו כמטרה במטווח".