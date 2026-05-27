שופט בית משפט השלום בחיפה, שלמה בנג'ו, ביטל הבוקר (רביעי) את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, תא"ל (במיל') צביקה גנדלמן.

גנדלמן הורשע בדצמבר אשתקד, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של אי-מילוי חובה רשמית - עובד ציבור הנמנע מלמלא חובות המוטלות עליו על פי הדין.

השופט גזר עליו עונש של 250 שעות שירות לתועלת הציבור (של"צ) בלבד, לצד התחייבות כספית בסך 50 אלף שקלים שלא יחזור על העבירה בתוך שלוש שנים.

כתב האישום המקורי והחמור שהוגש נגד גנדלמן עסק בחשדות לשחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט ועבירה לפי חוק המחשבים, סביב קשריו עם יזם הנדל"ן המקומי סמי לוי.

אולם, בתום הליך גישור ממושך שהתנהל בין פרקליטות מיסוי וכלכלה לבין גנדלמן וסנגוריו, נמחקו כל הסעיפים החמורים הללו מכתב האישום והוא תוקן לעבירה המקלה של אי-מילוי חובה. בהודאתו הודה גנדלמן כי פעל ודן בעניינים שונים מהם היה עליו לפסול את עצמו בשל מחויבותו ליזם.

בתום הדיון הבוקר הביע גנדלמן הקלה רבה ואמר: "תודה רבה, הכל הסתיים". צוות ההגנה שלו, עורכי הדין עמית חדד, ליאור אפשטיין ונועה מילשטיין, הגדירו את החלטת בית המשפט לבטל את ההרשעה כ"אירוע נדיר".

עו"ד עמית חדד הוסיף ואמר כי "יש פה הגנה מן הצדק ולכן בוטלה ההרשעה. זה דרמטי. שמונה שנים של חקירות והכל הסתיים. צביקה איש ישר, זה הר שהוליד עכברון. הוגש כתב אישום מיותר". עו"ד ליאור אפשטיין ציין כי לגנדלמן "חזרו החיים היום והוא יכול לשוב לחייו הרגילים".

פרשת גנדלמן החלה בקול תרועה רמה ביוני 2018, אז נעצר על ידי חוקרי להב 433 בעת שכיהן כראש העיר, ושהה שבוע ימים במעצר לפני ששוחרר למעצר בית. בעקבות המעצר והגשת האישום הוא הושעה מתפקידו.

לאורך כל הדרך טענו סנגוריו כי מדובר בהאשמות שווא, וכי המשטרה ביצעה פעולות האזנה והתקנת מצלמות סתר שלא כדין, ואף השתילה רוגלת "פגסוס" אסורה אצל בת זוגו. עם החלטת בית המשפט הבוקר, נחתם רשמית ההליך הפלילי בעניינו.