עשרות הורים ללוחמים המשרתים בימים אלו בדרום לבנון יחד עם תנועת עורי צפון, פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה להכריע את חיזבאללה, להזיז את קו הגבול צפונה ולהקים בשטחי דרום לבנון התיישבות אזרחית יהודית.

במכתבם מוחים הורי הלוחמים על היעדר ההכרעה של חיזבאללה. "אנו כותבים מתוך דאגה עמוקה ומתוך תחושת אחריות. הבנים שלנו נשלחים שוב ושוב לאותו מקום. נכנסים, נלחמים, מסכנים את חייהם - ואז יוצאים ושוב חוזרים. ושוב נלחמים. זה לא גורל. זו מדיניות. אנחנו תומכים בצה"ל ובחיילים בכל ליבנו, הם עושים את המוטל עליהם באומץ ובמסירות. אבל אי אפשר להתעלם מהשאלה הפשוטה: למה הם נדרשים לעשות את זה שוב ושוב? הבעיה איננה בלוחמים אלא בהיעדר הכרעה. כל עוד אין יעד ברור - אין ניצחון רק סבבים".

הורי הלוחמים מדגישים כי המפתח להשגת ניצחון בחזית לבנון הוא כיבוש השטח והקמת התיישבות אזרחית יהודית בו. "אנחנו מסרבים לקבל מציאות שבה הבנים שלנו נשלחים שוב להילחם באותו אויב, באותו מקום, בלי שינוי אמיתי! ההיסטוריה לימדה אותנו שיש רק אפשרות אחת- להזיז את הגבול הצפוני ולקבע אותו על ידי התיישבות! רק כך ניתן להבטיח מציאות ביטחונית יציבה לאורך זמן. הדרך הנוכחית, של כניסות ויציאות, היא המסוכנת מכולן. לא נכנסים כדי לצאת, נכנסים כדי להכריע וליישב. למען הבנים שלנו, למען תושבי הצפון, למען עתיד בטוח יותר למדינת ישראל".

מתנועת עורי צפון נמסר: "מדי יום נפצעים ונהרגים לוחמינו מרחפני הנפץ שמשגר ארגון הטרור חיזבאללה מהשטחים בהם צה"ל עדיין אינו שולט. הדרך היחידה לעצור את האבדות בקרב לוחמינו היא כיבוש כלל שטחי דרום לבנון והקמת התיישבות אזרחית בשטחים אלו. אנו אומרים שוב ושוב בקול ברור - זו נחלת אבותינו ואנו דורשים לשוב אליה. רק התיישבות תביא ביטחון לתושבי הצפון ולמדינת ישראל".