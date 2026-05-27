בישיבת ההסדר הר ברכה התקיים אמש (שלישי) ערב מיוחד לרגל השקת הכרך החדש בסדרת "פניני הלכה" מאת ראש הישיבה ורב היישוב, הרב אליעזר מלמד.

הכרך החדש, "חפצי קודש", עוסק בהלכות ציצית, תפילין, מזוזה, סת"ם, בית כנסת וסוגיות נוספות הקשורות לחפצי קדושה.

באירוע השתתפו רבני מכון הר ברכה, השותפים בבירור הסוגיות שבספר, לצד תלמידי הישיבה, בוגריה, תושבי הר ברכה ואורחים רבים שהגיעו לציין את הוצאתו לאור של הספר החדש.

הערב נפתח בבית המדרש של הישיבה, שם העבירו רבני המכון, הרב אפרים שחור, הרב אבישי לקס והרב אלעד ברנשטיין, שיעורים קצרים סביב נושאים מרכזיים הנידונים בספר. לאחר מכן עברו המשתתפים לאולם האירועים ביישוב, שם נערכה סעודת מצווה חגיגית בהשתתפות בוגרי הישיבה לדורותיהם. במהלך האירוע עסקו המשתתפים בתכנים המרכזיים שבספר ובחשיבות בירור סוגיות ביסודיות ובהיקפיות, תוך התייחסות לשאלות שהתחדשו בדורות האחרונים.

הכרך החדש, העשרים ושניים בסדרה, מרחיב ומעמיק נושאים שחלקם הופיעו בעבר בקיצור בספר "ליקוטים א'", שהתבסס בעיקר על פינות ההלכה שהעביר הרב מלמד לפני עשרות שנים בתחנת הרדיו של ערוץ 7. כעת נערכו ההלכות מחדש בצורה סדורה ומקיפה, עם התייחסות רחבה לסוגיות אקטואליות ולשאלות מעשיות רבות הנוגעות לחיי היום יום.

הרב אליעזר מלמד, אמר בטקס ההשקה: "בחסדי ה’, עם סיום ספר זה סיימתי לכלול את כל הנושאים שבשולחן ערוך חלק ‘אורח חיים’ במסגרת ‘פניני הלכה’. הנושאים שספר זה עוסק בהם הם התשתית לחיי הדת, למימוש הקשר שבין אדם לבוראו כיחיד, כמשפחה וכקהילה.

לרוב חשיבותם וקדושתם, ולרוב תדירותם בחיי היום יום, רבו בהם ההלכות והדיונים ומנהגי העדות. זכינו שבית המדרש שלנו בהר ברכה, הכולל את הישיבה, המכון והיישוב, מכיל תלמידי חכמים מבני העדות השונות בישראל, וכך הספר יוצא עשיר ומדויק במנהגי העדות השונות. ובכך התקיימו בי דברי חכמים (תענית ז, א): 'מתלמידי יותר מכולם"".