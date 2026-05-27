הזמר אברהם יצחק התייחס בשיחה עם ערוץ 7 לשירו החדש "תבוא אלי" וסיפר כי הוא עוסק בהתמודדות פנימית ובמאבק שלא להתייאש מעצמך גם אחרי כישלונות. "אחרי שהבטחתי לעצמי שלא אפול יותר ונפלתי שוב, יש בתוכי קול שינסה לגמור את המוטיבציה שלי".

הוא הוסיף כי הקול הפנימי מנסה לשכנע שאין עוד סיכוי להצליח, אך דווקא ברגעים הללו הוא בוחר להילחם יותר על האמון בעצמו. "אני 'לא מוותר, לא משחרר. מהדק ת'אחיזה נלחם יותר'".

הזמר מספר כי השיר מבטא תחושה של אדם שרוצה להיות שלם עם עצמו, גם בתוך מאבקים יומיומיים והתמודדויות שונות. "בין אם זה גמילה מעישון, אכילה רגשית או נפילה אחרת, אסור לנו להתייאש מעצמנו".

מבחינתו, עצם ההמשך במאבק הוא הניצחון עצמו. "כל עוד לא התייאשתי והמשכתי להילחם, ניצחתי. כל מה שהקול הזה רוצה הוא לייאש אותי".

השיר מלווה בהפקה מוזיקלית של יגאל שטטנר וגם הודות ליוחנן מזור שהשתתף בקליפ. הריקוד בקליפ מבטא את המסר של "בלי מסכות, בלי חיקויים שמסתירים את האמת".