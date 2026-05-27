נשיא בוליביה רודריגו פאס הכריז הלילה (רביעי) על מצב חירום ולהטלת מגבלות חריגות על אזרחי המדינה, זאת בניסיון לבלום את גל המחאות האלימות שמטלטל את המדינה בשלושת השבועות האחרונים.

המפגינים, המובלים על ידי התאחדויות עובדים וארגוני חקלאים, דורשים את התפטרותו של פאס על רקע העלייה ביוקר המחיה, האינפלציה הגבוהה ומדיניות הצנע הכלכלית שהנהיג מאז נכנס לתפקידו בנובמבר אשתקד.

בית הנבחרים בבוליביה אישר ברוב של יותר משני שלישים את ביטול החוק שהגביל מאז שנת 2020 את סמכות הנשיא להכריז על מצב חירום, מהלך שזכה קודם לכן גם לאישור הסנאט.

צעד זה סולל את הדרך עבור פאס להפעלת כוחות הצבא נגד המפגינים ולהגבלת חירויות אזרחיות במטרה לעצור את חסימות הכבישים המשבשות את אספקת המזון, הדלק והתרופות למדינה. הממשלה מאשימה בליבוי המהומות את תומכיו של הנשיא לשעבר, אבו מוראלס, שקרא מצדו לקיים בחירות בתוך 90 יום.

במקביל להסלמה, שכללה תקיפה על שיירת שר העבודות הציבוריות והצתת עמדות ממשלתיות, הודיע משרד החוץ של ארצות הברית על השעיה זמנית של השירותים הקונסולריים השגרתיים בשגרירות האמריקנית בבוליביה.

הרשויות בוושינגטון קראו לאזרחיהן להימנע מלהגיע לאזורי העימותים, במיוחד בבירה המנהלית לה פאס ובאזור אל אלטו.

כדי להפגין סולידריות עם הציבור, הודיע השבוע הנשיא פאס כי יקצץ ב-50% את שכרו ואת שכר השרים בממשלתו.

מעבר למשבר הכלכלי, יריביו של פאס מהשמאל תוקפים אותו בחריפות על השינוי החד שהוביל במדיניות החוץ של המדינה, ובראשו חידוש היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. בסוף שנת 2025 חתמו ממשלת פאס וישראל על הסכם לחידוש מלא של היחסים, שנותקו בשנת 2023. המהלך, שכלל החזרת שגרירים, ביטול חובת הוויזה למטיילים ישראלים ושיתוף פעולה ביטחוני וחקלאי, סוכם בשיחה בין פאס לראש הממשלה בנימין נתניהו, והוגדר על ידי שר החוץ גדעון סער כ"עידן חדש". בעוד האופוזיציה טוענת כי פאס נטש את הקו האנטי-אימפריאליסטי, תומכי הנשיא מדגישים כי מדובר בצעד נחוץ ליציאה מהבידוד הבינלאומי.