שבוע בלבד לאחר ההיתקלות הקשה בדרום לבנון שבה נפל רס"ן (מיל') איתמר ספיר ז"ל, כוחות צה"ל חיסלו את המחבל האחראי למותו.

החיסול בוצע הודות לשילוב זרועות מהיר ומדויק בין לוחמי חטיבה 401, כוחות אוגדה 146, מערך השריון וטייסי חיל האוויר, שסגרו חשבון עם המחבל, דקות ספורות לאחר שזוהה בשטח.

ביום שלישי שעבר, במהלך פעילות מבצעית מורכבת של כוחות צה"ל לטיהור תשתיות טרור במרחב הכפר קאוזה שבדרום לבנון, פתח מחבל חיזבאללה באש מתוך מרחב של כנסייה מקומית לעבר כוח מחטיבה 401.

כתוצאה מחילופי האש הקשים, נפגע רס"ן (מיל') איתמר ספיר ז"ל פגיעה אנושה ובהמשך נקבע מותו.

לוחמי החטיבהופתחו במצוד ממוקד אחר המחבל שנמלט. באמצעות אמצעי תצפית מתקדמים, זיהו הכוחות את המחבל כשהוא מנסה להסתתר ונכנס לתוך מבנה סמוך במרחב הכנסייה.עם קבלת האישור המבצעי ובקרה הדוקה למניעת פגיעה מיותרת, פתחו כוחות השריון של חטיבה 401 בירי פגזי טנקים ישיר לעבר המבנה, במקביל להכוונת מטוסי קרב של חיל האוויר שהטילו חימוש מדויק על היעד. מעוצמת הפיצוץ המשולב חוסל המחבל במקום.