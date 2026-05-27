ראש ישיבת מצפה יריחו הגבוהה, הרב יצחק סבתו, יצא השבוע בהתרעה חריפה ומנומקת נגד ההשלכות.

לדבריו, מדובר בפגיעה כפולה: הן ברוחו של החייל שומר התורה והן בכשירות המבצעית של צה"ל כולו.

"ימים ולילות בתוך טנק - אי-אפשר לצאת", הרב סבתו מתאר את המציאות הפיזית שלא נשמעת בדיוני הוועדות: בטנק לא יוצאים. ימים ולילות, הצוות חי בתוך מרחב אטום וצפוף. "בטנק נמצאים ימים ולילות. אתה לא יכול לצאת ממנו - זה המוצב שלך. בנים ובנות ביחד, במשך ימים ארוכים בתוך מרחב כל כך צפוף - זה בהכרח מביא למצבים אסורים הלכתית ובעייתיים מבחינת צניעות. יש פה פגיעה אנושה בכבוד האדם".

הרב מוסיף כי אנשי מקצוע בכירים בצבא חושבים כמוהו - גם אם לא תמיד אומרים זאת מול המיקרופון. "דיברתי עם אלופים בצה"ל, והם אמרו לי מפורשות: 'תשמע, מקצועית - זה לא טוב'".

הרב סבתו מזכיר תקדים כואב: בחיל התותחנים, עירוב היחידות הוביל לעזיבה הדרגתית של בני התורה. כתוצאה מכך, בשנים האחרונות נהרו בוגרי הישיבות לשריון. כעת גם שם מאוים אותו מרחב.

"ברגע שבוגרי הישיבות יצאו מהשריון - לא יהיה שם כוח אדם. ואז תראה את הקיצוניים צועקים: 'איפה הדתיים? חסר כוח אדם!' אי-אפשר לאחוז את החבל בשני קצותיו - גם לקרוא לנו להתגייס וגם לנסות לעשות לנו שטיפה ערכית. אנחנו לא ברוסיה הקומוניסטית.

הבעיה אינה מסתיימת בתוך הטנק. בעזה פועלים צוותי קרב הכוללים שריון וחי"ר יחד באותו שטח. ברגע שהשריון יהיה מעורב, המציאות תכפה את עצמה גם על לוחמי הרגלים - שיאלצו לחלוק מגנן ולינה עם חיילות, בניגוד גמור לאורח חייהם ההלכתי".

הרב סבתו מתייחס למכתב שפרסמו לפני מספר חודשים נשות מילואימניקים, שביקשו להגן על הבית שהותירו מאחור. "הן אומרות דבר פשוט: אנחנו מוכנות לשלם מחיר ענק של בעל שנעדר מהבית חודשים ארוכים למען המשימה הקדושה של הגנת ישראל. אבל אנחנו לא רוצות שיהרסו לנו את הבית, את הקשר ואת הנאמנות. כששמים אדם בסיטואציה בלתי-אפשרית - בסוף הוא נשבר".

את האחריות למצב תולה הרב סבתו ישירות בבג"ץ. לדבריו, בית המשפט כופה אג'נדה על הרוב תוך התעלמות מוחלטת מהשדה. "זו דוגמה קלאסית לעריצות המיעוט. מיעוט של בית משפט מחליט שהוא קובע הכל, כופה אג'נדה פרוגרסיבית קיצונית - ולא לוקח שום אחריות אם לא ננצח בגלל זה. המטרה העיקרית של צה"ל היא לנצח, לא לייצר שוויון מדומה בין בנים לבנות. ברגע שמכופפים את ערך הניצחון בפני ערך השוויון - עושים טעות חמורה מאין כמותה".

בסיום פונה הרב סבתו לראשי הצבא ולנבחרי הציבור, ומזהיר שהחלון לפעול מצטמצם. "אל תחכו לעוד שנה כשפתאום תגלו שיש שוקת שבורה וחסרים לוחמים למלחמה. תתעוררו עכשיו".