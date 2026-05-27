בתום הליך בחירות לרב מושב נווה, הודיעה ועדת הבחירות כי הרב מרדכי הס נבחר באופן רשמי לתפקיד רב המושב.

הרב מרדכי הס הוא בוגר ישיבת 'מרכז הרב' והיה תלמידו של ראש הישיבה הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הוא נחשב לאחד מתלמידיהם המובהקים של נשיא ישיבת 'הר המור' הרב צבי ישראל טאו ושל ראש ישיבת 'הר המור' הרב עמיאל שטרנברג.

כמו כן, למד בישיבת ההסדר אלון שבות שבגוש עציון, ובמסגרתה שירת הרב כלוחם בחטיבת הנח"ל. כיהן כרב שכונה ביישוב עלי, לימד במכינה הקדם צבאית ובכולל 'בני דוד', ומסר שיעורים בישיבת ההסדר אלון מורה. כיהן כר"מ בישיבת הר המור.

הרב הס כתב ספרים רבים בהלכה ואמונה, וספריו זכו להסכמות מגדולי הדור. לפני כעשרים שנה, אחרי העקירה מגוש קטיף, החל לכהן כרב היישוב נווה שבחולות חלוצה, ומשמש כראש ישיבת "ממדבר מתנה" ורב מוסדות-החינוך נווה.

הודות להסדרת התקנים לרבני מושבים נבחר הרב הס לכהן כרב היישוב בתקן של המשרד לשירותי דת.

עם בחירתו לתפקיד, הודה הרב הס למנכ"ל המשרד ולוועד היישוב על הבחירה בו לתפקיד רב היישוב, ואמר: "אני מקבל עלי את עול רבנות היישוב נווה ביראת קודש, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות גדולה כלפי כלל הציבור והמשפחות היקרות בישוב. אנו חיים בדור גדול, דור של תחיית האומה בארצה, בו אנו זוכים לראות עין בעין בשוב ד' ציון ובבניין התורה בארצנו.

שאיפתנו העמוקה היא להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ולפעול מתוך עין טובה, ענוה ונשיאת-עול עם שאר אחינו בני ישראל בכל מקום שהם. מתוך נאמנות וחיבור עמוק לשורשי התורה והאמונה, ומתוך אחדות ודיבוק חברים, נמשיך לבנות קומה נוספת של רוח, חסד וצמיחה ביישוב ובאזור כולו, ונהיה שותפים בהרמת קרנו של עם ישראל בארצו".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה ומסר: "אני מברך את הרב מרדכי הס שליט"א על היבחרו לרב המושב נווה. הרב הס הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת במושב נווה. המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים וביישובים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח שלכל קהילה בישראל תהיה מנהיגות רוחנית ראויה ומאחדת".