מרכז InnoveastEnergy נחנך היום (רביעי) באריאל במטרה לחבר בין הממשלה, האקדמיה, התעשייה והיזמים. המרכז נועד לייצר קרקע לצמיחת סטארטאפים ולטכנולוגיות מתקדמות.

המרכז הוקם בשיתוף פעולה של חברת קדים (Innoveast), חברת ESE וחברת ABP. הוא פועל יחד עם אוניברסיטת אריאל ובתמיכת רשות החדשנות.

המרכז צפוי לשמש מוקד לפיתוח יוזמות בתחומי האנרגיה, התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת. על פי התכנון, הוא ימשוך יזמים, משקיעים וחברות מכל רחבי הארץ.

באירוע השתתפו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מנכ"לית קדים יעל זאבי, יו"ר רשות החדשנות ד"ר אלון סטופל, הנהלת אוניברסיטת אריאל, ראש העיר אריאל יאיר שטבון, יזמים ומשקיעים בכירים.

את הכנס פתח סמוטריץ', שאמר, "הקמת המרכז היא חלק ממהלך רחב לחיזוק ההייטק ביו"ש, בגיבוי תקציבים ממשלתיים. התרגשתי לראות באריאל מרכז שמפתח טכנולוגיות פורצות דרך ומושך סטארטאפים מכל הארץ".

חנוכת המרכז צילום: יוסי זליגר