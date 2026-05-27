הורי תלמידי בית הספר הציוני דתי "נווה אריאל", המשתייך לרשת החרדית בני יוסף, פנו במכתב מחאה לשופטי בית המשפט העליון, לשר החינוך יואב קיש, לשר במשרד החינוך חיים ביטון ולסגנית היועצת המשפטית לממשלה עו"ד אביטל סומפולינסקי, בדרישה להפסיק את הפגיעה בתלמידים ובמשפחות משרתי המילואים בעקבות עצירת תקציבי ההסעות והחינוך.

מדובר בכ-610 תלמידים מכ-300 משפחות מאזורי אריאל, מעלה אפרים, השומרון ומערב השומרון, שנותרו ללא אפשרות להגיע למוסד הלימודים בעקבות השבתת מערך ההסעות. ההורים טוענים כי ההחלטות פוגעות בילדים, בהורים עובדים ובמשפחות המתמודדות ממילא עם עומס כבד בתקופת הלחימה הממושכת.

ההורים הדגישו כי מאות מאבות המשפחות בקהילה משרתים במילואים לתקופות ארוכות ומצטברות של מאות ימי שירות. לטענתם, עצירת ההסעות מטילה נטל כבד במיוחד על אימהות שנותרו לבדן בתקופות השירות ואינן מסוגלות לנהל מערך יומיומי של נסיעות ארוכות לבתי הספר לצד טיפול בילדים ועבודה לפרנסת הבית.

ההורים הוסיפו כי דווקא בתקופה ביטחונית וחברתית רגישה, שבה ילדים זקוקים למסגרת יציבה ובטוחה, מתקבלת החלטה שמובילה ל"כאוס מוחלט". עוד טענו כי בית הספר מקיים לימודי ליבה מלאים ופועל מתוך אחריות חינוכית ומחויבות לתלמידים, אך למרות זאת מופעלת כלפיו מדיניות של מוסד חרדי רגיל, "מדיניות גורפת ובלתי מידתית".

במכתב נטען כי מדובר ב"ענישה קולקטיבית" הפוגעת בילדים ובמשפחות משרתי מילואים ללא בחינה פרטנית של המציאות בשטח. ההורים כתבו כי "אכיפת מדיניות באופן עיוור, ללא איזון, ללא שיקול דעת וללא התייחסות להשלכות האנושיות הקשות אינה עולה בקנה אחד עם ערכי הצדק, הסבירות והאחריות הציבורית".

הורי התלמידים דרשו השבה מיידית של תקציבי ההסעות והפעלת מערך ההסעות ללא דיחוי, לצד מניעת פגיעה נוספת במשפחות המילואים וקביעת פתרון שיבטיח את המשך שגרת הלימודים. "לא ייתכן כי שינויי מדיניות או מחלוקות משפטיות יתנהלו על גבם של ילדים קטנים ובמחיר ריסוק משפחות אשר משרתות את המדינה במסירות אין־קץ", חתמו ההורים.