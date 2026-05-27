בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (רביעי) 50 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים, על המחבל פאדי שוויקי.

שוויקי הורשע בעבירות נשק חמורות, לאחר שמכר יחד עם אדם נוסף את האקדח ששימש את המחבל עודאי תמימי לביצוע פיגוע הירי במחסום שועפט באוקטובר 2022, שבו נרצחה סמל נועה לזר ז"ל ונפצעו מאבטחים נוספים.

באותו נשק בדיוק ניסה המחבל לבצע פיגוע נוסף שבועיים לאחר מכן בכניסה למעלה אדומים, שם חוסל.

בהכרעת הדין, אימץ בית המשפט לחלוטין את התשתית הראייתית שהציגה פרקליטות מחוז ירושלים. השופטים הרשיעו את שוויקי בשורה של עבירות: החזקת נשק ואביזרי נשק, רכישת נשק וסחר בנשק. מן הפסיקה עולה כי שוויקי לא היה "מתווך מקרי", אלא שותף מלא ומודע - החל משלב רכישת האקדח, דרך מימונו הכלכלי, החזקתו ועד למכירתו הסופית לידי המחבל.

במסגרת שלב הטיעונים לעונש, הציגה הפרקליטות קו תקיף וחד-משמעי, תוך שהיא מדגישה את הקשר הישיר בין שוק הנשק הבלתי חוקי לבין גל הטרור ברחובות. נציגי המדינה טענו כי עבירות הנשק הפכו רשמית ל"מכת מדינה", וכי הכלים הללו עוברים בקלות בלתי נסבלת מיד ליד, משמשים לאירועי אלימות קשים, לפשיעה חמורה ולפעולות טרור לאומניות המסכנות באופן יומיומי את חיי האזרחים וכוחות הביטחון.

עוד הדגישה התביעה כי במקרה הספציפי הזה, לא מדובר רק בפוטנציאל סיכון תיאורטי - אלא בנזק קטלני, מוחשי וטראגי שהתממש בפועל וגדע את חייה של לוחמת צה"ל.