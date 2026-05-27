חבר הכנסת בועז טופורובסקי הודיע היום (רביעי) על פרישה מהחיים הפוליטיים והתפטרות מהכנסת.

מפגלת יש עתיד פרסמה הודעה בה נכתב "בועז הוא ממקימי המפלגה ושותף מרכזי לדרכה לאורך השנים".

"לאורך דרכו הציבורית הקדיש מאמצים רבים למאבק בתאונות הדרכים ולקידום הבטיחות בדרכים, לצד פעילות פרלמנטרית וציבורית ענפה למען המדינה ואזרחיה", אמרו ביש עתיד.

יו"ר המפלגה, יאיר לפיד, הוסיף "בועז הוא ממקימי יש עתיד, חבר שלי וימשיך להיות חבר במשפחתנו המורחבת. מודה על שנים של שירות לציבור הישראלי. מאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

את טופורובסקי יחליף בכנסת, עד הבחירות, עו"ד עוז חיים שכיהן בשנים האחרונים כמנכ"ל המועצה הציונית בישראל.