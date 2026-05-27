ניצחון לש"ס: משה פורזיס נבחר לתפקיד הרב הספרדי של העיר חולון ברוב של 37 קולות מתוך 56 בעלי זכות בחירה. תוצאות הבחירות פורסמו לאחר הליך ההצבעה שנערך בעיר.

ח"כ מיכאל מלכיאלי בירך על הבחירה ואמר, "זכתה העיר חולון ברב עיר משכמו ומעלה אשר ישא את ההנהגה בעיר בדרכו המיוחדת".

הוא הוסיף, "אויבי הדת לא יצליחו לעצור את המהפכה אותה דורשים רוב אזרחי ישראל".

הבוקר (רביעי) דחה בית המשפט העליון בקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות. השופט חאלד כבוב קבע בהחלטתו כי "סיכויי העתירה אינם מן המשופרים", והמליץ לעותרת למשוך את העתירה.

העתירה הוגשה על ידי עו"ד שמואלי נגד קיום הבחירות לרב העיר חולון ובחירתו של הרב יעקב זמיר לכהן כיו"ר ועדת הבחירות.