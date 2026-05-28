ארגון זכויות האדם "בצלמו" שיגר מכתב דחוף לשר הביטחון, ח"כ ישראל כ"ץ, ולאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, בתביעה להפעיל לאלתר את סמכותם ולהוציא באופן מידי צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע האכזרי שבו נרצח יהודה שרמן הי"ד.

שרמן נרצח בעת שהיה בסיור רכוב בחווה עליה שמר. המחבל נגח בטרקטורון בו הוא נהג וגרם להתהפכותו.

לאחר הפיגוע טען המחבל כי מדובר היה בתאונת דרכים אולם לאחר חקירה מאומצת של צה"ל והשב"כ הוא הודה שמדובר היה בפיגוע מכוון והוגש נגדו כתב אישום בגין רצח.

מנכ"ל "בצלמו", שי גליק, מתח ביקורת קשה על כך שחלפו כבר כחודשיים מאז הרצח הנורא ועד לרגע זה טרם הוצא צו הריסה כמקובל.

הוא הזכיר במכתבו כי בתחילה עלתה טענה לפיה ייתכן שמדובר בתאונת דרכים, ומשום כך חל עיכוב ראשוני במיפוי הבית, אולם מאז נסוגו גורמי הביטחון לחלוטין מקביעה זו. ולמרות זאת הם מסרבים להרוס את בית המחבל.

בארגון מדגישים כי השיהוי הנוכחי במימוש ההריסה פוגע קשות במאבק בטרור, שכן "אלמנט הזמן והמיידיות הוא הקריטי ביותר למניעת הפיגוע הבא. עיכוב בהרס הבית משדר חולשה מול סביבתו של המחבל ומפגעים פוטנציאליים אחרים".

מדובר צה"ל: "הסוגייה נדונה בימים אלו".

בשב"כ הגיבו: "הליך החרמת והריסת בתי מחבלים נעשה על-יסוד המלצה של שירות הביטחון הכללי במקרים המתאימים לכך.עמדת השירות בנושא הנדון מתגבשת בימים אלה".