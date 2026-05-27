סוכנות הידיעות "פארס" האירנית טוענת הערב (רביעי) כי ייתכן שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ יכריז בקרוב, באופן חד צדדי, על השלמת ההסכם בין ארה"ב לאיראן.

עם זאת הנשיא עצמו התבטא ואמר כי הוא מתקשה להתקדם להסכם ללא הצהרה של מדינות המפרץ על נרמול יחסים עם ישראל.

"אני לא בטוח שכדאי לנו לחתום על עסקה על איראן אם מדינות המפרץ לא תצטרפנה להסכמי אברהם", דברי טראמפ.

לפני כן דיווחה רשות השידור הממלכתית באיראן כי גובשה טיוטת מזכר הבנות בין טהרן לוושינגטון. לפי הדיווח, המתווה כולל את נסיגת כלל הכוחות הצבאיים האמריקניים מהאזור והסרה מלאה של המצור הימי במצר הורמוז - זאת בתמורה לחידוש וייצוב תנועת כלי השיט הבינלאומיים במרחב הים.

בבית הלבן מסרו בתגובה: "אף אחד לא צריך להאמין למה שפורסם בתקשורת האיראנית. העובדות הן אלה שחשובות".

הדיווחים בכלי התקשורת בטהרן הרחיקו לכת ופרטו את המנגנון שלדבריהם כבר סוכם. על פי הטענות, ניהולו המלא של מצר הורמוז, עורק האנרגיה המרכזי של העולם שבו עובר כחמישית מתצרוכת הנפט הגלובלית, כמו גם קביעת מסלולי השיט של הספינות השונות, ינוהלו מעתה באופן בלעדי ובשיתוף פעולה דו-צדדי בין איראן לבין סולטנות עומאן, תוך דחיקת רגלה של המעצמה האמריקנית.

המתח התקשורתי הזה מגיע על רקע דיווחים שפורסמו רק לפני יומיים בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", לפיהם חלה דווקא האטה משמעותית והתבצרות בעמדות במשא ומתן הישיר בין המדינות. לפי גורמים המעורים בפרטים, השיחות נקלעו למבוי סתום זמני בשל מחלוקות עמוקות סביב סוגיית תוכנית הגרעין והיקף ההקלות הכלכליות שתקבל טהרן.

ארצות הברית דורשת לקבל ערבויות והתחייבויות ברורות, קשיחות וברות-פיקוח מאיראן ביחס לעצירת תוכנית הגרעין שלה וצמצום העשרת האורניום.

בממשל האמריקני קיים חשש מובנה ועמוק כי מדובר במלכודת דיפלומטית: בוושינגטון חוששים שאיראן תנצל את העסקה כדי לקבל את חבל ההצלה הכלכלי והקלת הסנקציות בשלב הראשון, ולאחר מכן "תמרח" ותמסמס את הדיונים על פירוק תוכנית הגרעין שלה, תוך שהיא מותירה בידיה את היכולת לפרוץ לפצצה בכל רגע נתון.