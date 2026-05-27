​בואו נדבר רגע בלי פילטרים ובלי מילים מכובסות. ​כששמעתם לראשונה את הכותרות המפוצצות בתקשורת על "פרשיית בצלאל זיני", מה הייתה התגובה הראשונית שלכם?

כנראה זעזוע. אולי הרמת גבה. התקשורת הרי יודעת לעשות את העבודה שלה בצורה מושלמת כותרת אדומה, מוזיקה דרמטית באולפן, ומילים קשות שמסמנות מטרה עוד לפני שהתחיל דיון אחד בבית המשפט.

הנדסת תודעה בתפארתה.

​אבל מי שמכיר את השטח, מי שנושם את עולם התורה, החסד וההתיישבות, הרגיש מיד שמשהו כאן לא מסתדר. משהו פה מריח רע מאוד.

​איך יכול להיות שאדם שכל חייו הם מפעל של נתינה, אדם שהיה הראשון לעזוב הכל ולעלות על מדים, שבמשך חודשים ארוכים בעזה דאג במסירות נפש לכל פרט לוגיסטי עבור הלוחמים שלנו מוצג פתאום כאויב העם? איך אדם שגדל בבית שכולו אמונה, רוח ואהבת המולדת, מוצא את עצמו בשבועות ארוכים של מעצר ובידוד בתנאים בלתי נתפסים?

​השיטה מוכרת, הקורבן מתחלף.

​האמת היא שהסיפור של בצלאל הוא לא סיפור פרטי. הוא חלק מתופעה רחבה ומדאיגה שכולנו מכירים היטב על בשרנו. רק לא מזמן ראינו את הניסיונות הנואלים לתפור תיקים ולסכל את לוחמי כוח 100 בשדה תימן. אנחנו רואים פעם אחר פעם איך אנשי ימין, פעילי התיישבות ואנשים בעלי תפיסת עולם לאומית חזקה, הופכים למטרה קלה עבור מערכות שמחפשות כותרות, או גרוע מכך מנסות לייצר לחץ פוליטי על הגב שלהם.

​משפחת זיני לא נשברת.

החברים של המשפחה מנהלים קרב תודעתי יום-יומי ומשיבים לכל שאלה קשה אבל הן לא יכולים לעשות את זה לבד.

​מול מערכות משומנות עם תקציבי עתק, משפחה נורמטיבית נשחקת עד דק. כדי להעמיד מערך הגנה משפטי מהשורה הראשונה עורכי דין מהטופ הישראלי שיילחמו בשנים הקרובות ויקרעו את מסכת השקרים צריך כסף. והרבה. מעל 2.5 מיליון שקלים.

​לא משאירים פצועים בשטח

​בצלאל זיני תמיד היה שם בשבילנו. הוא היה שם בשביל היישובים, בשביל עולם התורה, ובשביל הבנים של כולנו שנלחמו בעזה. הוא הפך עולמות בשביל כל אדם שפנה אליו, גם בלי להכיר אותו. הוא נתן את הגב שלו לעם ישראל במשך עשרות שנים.

​עכשיו, כשהוא נלחם את המלחמה של החיים שלו, המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לתת לו גב בחזרה.

​אל תעמדו מן הצד ואל תגידו "לי זה לא יקרה". כי המציאות מוכיחה שהיום זה בצלאל ומחר זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, מהילדים שלנו או מהחברים שלנו ליישוב. זוהי שעת המבחן לכל אזרח ישראלי המבקש צדק. שעת המבחן של הערבות ההדדית.

​קמפיין הגיוס בעיצומו, מעל 4500 איש תרמו, כל תרומה היא לבנה נוספת בחומת ההגנה של האמת והצדק. כנסו עכשיו, קחו חלק, ואל תשאירו את בצלאל לבד במערכה.

לחצו כאן כדי לקחת חלק ולסייע לבצלאל זיני להילחם על חפותו