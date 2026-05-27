ח"כ ניסים ואטורי תקף היום (רביעי) בחריפות את מערכת המשפט וטען כי משפטו של ראש הממשלה נתניהו פוגע ישירות בניהול המלחמה.

"כשהוא רוצה לתקוף באיראן הוא צריך לבקש אישור מבית משפט", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

את ההליך כינה "רדיפה של השמאל" והבטיח: "נמשיך עד הסוף וננצח בבחירות".

בדבריו התייחס לאמירות של יאיר גולן בסוגיית הגיוס החרדי וניהול המלחמה. "אין להם אידיאולוגיה, יש להם רק שנאת עם ישראל והתורה".. בהמשך התייחס לגולן ואמר: "הוא לא חלק מעם ישראל".

בנושא הפצ"רית לשעבר הצהיר כי יזם בעצמו את מהלך הדחתה, ולא הסתיר את שביעות רצונו: "היא הפסידה שלושה מיליון שקלים בפנסיה".

בדבריו העריך כי הליכוד ינצח בבחירות הקרובות.