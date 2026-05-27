אחרי 30 שנים, הפושעת המבוקשת ביותר בגרמניה נלכדה ונידונה למאסר. דניאלה קלטה, בת 67, נידונה ביום רביעי ל-13 שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשעה בביצוע סדרת מעשי שוד מזוינים בין השני 1999 עד 2016.

קלטה הייתה חברה בקבוצת "באדר-מיינהוף" או בשמה הרשמי "סיעת הצבא האדום", לאורך עשרות שנים היא הייתה מבוקשת בגין מעשי שוד ופעילות אלימה, אך הצליחה להימלט מהרשויות בגרמניה.

היא הוכרזה כ"פושעת המבוקשת ביותר בגרמניה" לאורך שנים ארוכות, אך בשנת 2024 היא נלכדה בביתה בברלין. השוטרים חשפו בביתה מסתור של כלי נשק, מסמכי זהות מזויפים, פאות, זהב וכן 240,000 אירו במזומן, שלפי החשד היו שלל ממעשי השוד שביצעה.

קלטה הובאה בפני בית המשפט, וביום רביעי גזרו השופטים על קלטה 13 שנות מאסר לאחר שהרשיעו אותה בסדרה של מעשי שוד מזוינים בנסיבות מחמירות, הפרת חוקי נשק ועבירות אחרות ובהן חטיפה לצורך תשלום דמי כופר, שנמשכו לאורך תקופה של 17 שנים.

עורכי הדין שה דרשו לזכות אותה עקב התיישנות העבירות, אולם בית המשפט החליט להרשיע אותה. באולם בית המשפט התקבצו עשרות תומכים של קלטה, שהפכה לסמל בגרמניה, ושרקו בוז לשופטים לאחר הקראת גזר הדין, תוך שהם קוראים "חופש לדניאלה". קלטה בת ה-67 קיבלה את גזר הדין באדישות ובפנים חתומות.