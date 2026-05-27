**התמנון הקטרי בתוך בתי הספר האמריקניים:** אתר החדשות היהודי-אמריקני המשפיע "ג'ויש אינסיידר" (*Jewish Insider*) חשף היום (רביעי) נתונים מבהילים מתוך

דוח חדש של המכון למחקר האנטישמיות העולמית ומדיניות (ISGAP) מעלה כי קטאר הזרימה סכום עתק של למעלה מ-65 מיליון דולר במטרה ממוקדת להשפיע על מערכת החינוך הציבורית והפרטית בארצות הברית, תוך שימת דגש פדגוגי על ערעור הברית האסטרטגית עם מדינת ישראל ונרמול תפיסות של אסלאם פוליטי קיצוני.

אתר "ג'ואיש אינסיידר" חשף כי מהמחקר עולה שלאורך 17 השנים האחרונות הפעילה דוחא מנגנון משומן באמצעות "קרן קטאר העולמית". כספי הנסיכות לא הופנו רק לאקדמיה, אלא חלחלו עמוק לכל רמות החינוך בארה"ב: החל מבתי ספר יסודיים ותיכונים, דרך רשתות חינוך לאומיות, ועד לתוכניות הכשרה רשמיות למורים שתפקידם לעצב את תודעת הדור הבא של האזרחים האמריקנים.

הקטארים פעלו להחדרת חומרי לימוד ותכנים המטילים ספק גלוי בזכות קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בנוסף ניסו להטמיע מסרים של דחייה מוחלטת של מאמצי השלום האזוריים וכינון היחסים הרשמיים בין ישראל למדינות ערב (כדוגמת הסכמי אברהם).

הם ביקשו להציג במערכת החינוך האמריקנית ארגוני טרור אסלאמיים באור לגיטימי או כ"לוחמי חופש".

הדוח גם טוען כי קטאר מיקדה במכוון את משאביה והשקעותיה במדינות מפתח בעלות חשיבות אלקטורלית ואסטרטגית גבוהה בתוך ארה"ב, שבהן קיימים אחוזים גבוהים של מהגרים, במטרה להקל על קליטת המסרים הקיצוניים.

בעקבות הממצאים, המכון קרא לממשל האמריקני להכריז על "קרן קטר" כסוכנות זרה - - הגדרה משפטית שתאסור עליה לחלוטין להוציא כספים או לממן מוסדות חינוכיים בארצות הברית.

החשיפה עוררה זעזוע בגבעת הקפיטול וזכתה לתגובות חריפות משני צידי המתרס הפוליטי. חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ארד מוסקוביץ' אמר כי "אסור בשום אופן לתת לממשלה זרה את הכוח לעצב את חומרי הלימוד של התלמידים האמריקנים".

חברת הקונגרס הרפובליקנית הבכירה אליס סטפאניק הגדירה את ממצאי הדוח במילה אחת: "מזעזע".