יוסף ג'בארין, יו"ר מפלגת החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש), מביע אופטימיות באשר להצלחת המגעים המתקיימים להרכבת רשימה משותפת לארבע המפלגות הערביות.

שלוש מפלגות ערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, הגיעו להסכם על הקמת רשימה משותפת, והן הזמינו את הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) להצטרף אליהן.

בראיון לערוץ "הלא", אמר ג'בארין כי שלוש המפלגות תמימות דעים באשר למצע המדיני ולחשיבות של מניעת ניצחון הימין בבחירות, והן מוכנות לדון עם רע"מ בתנאים להצטרפותה, ובהם: שמירה על הרשימה המשותפת כמסגרת טכנית בלבד לצורך הבחירות, יישום עקרון הפלורליזם וחלוקת התפקידים בין המפלגות לאחר הבחירות, כלומר השלמה עם האפשרות שרע"מ תצטרף לקואליציה של ממשלת שמאל.

ג'בארין ציין כי הציבור הערבי מעוניין באיחוד כוחות פוליטי לקראת הבחירות, והשאיפה היא להגדיל באמצעות הרשימה המשותפת את שיעור ההצבעה הערבי ולהשיג לפחות 15 מנדטים בבחירות הקרובות.

לדבריו, בסוף השבוע הבא יתקיימו המגעים המכריעים עם רע"מ בנוגע להצטרפותה לרשימה המשותפת, והוא אינו סבור שהסוגיות העומדות על הפרק הן מחסום בלתי עביר בדרך להסכם.

בנוסף ציין ג'בארין כי הוא מקבל את גישת רע"מ, שלפיה תוכל להתנתק מהרשימה המשותפת לאחר הבחירות, בהתאם לנסיבות הפוליטיות.

הסוגיות הפתוחות שיעמדו במוקד השיחות בשבוע הבא עם רע"מ ושלוש מפלגות הרשימה המשותפת יעסקו בקביעת ראש הרשימה, רשימת המועמדים, חלקה של כל מפלגה וניהול קמפיין הבחירות.

בכל מקרה הדגיש ג'בארין כי אסור שתהיינה יותר משתי מפלגות ערביות המתמודדות בבחירות, כדי למנוע אובדן קולות בהיעדר הסכם עודפים לאחת מהן.

בהתייחסו לביקורת על אי-בחירתה של אישה בארבעת המקומות הראשונים הריאליים של מפלגת חד"ש, אמר ג'בארין כי בבחירות הבאות יישמר מקום לאישה.