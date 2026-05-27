השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קיים בתחילת השבוע ביקור מקצועי מקיף וסדרת סיורי שטח במרחב השפלה של משטרת ישראל.

הביקור, שהתמקד בחיזוק ריבונות המדינה במוקדי חיכוך מורכבים במגזר הערבי, נערך בליווי צמרת הפיקוד של המשטרה, בהם מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, מפקד מרחב שפלה תנ"צ יעקב מור, המזכיר הביטחוני לשר ניצב סמי מרציאנו, ומפקד המשמר הלאומי ניצב נחשון נגלר.

במהלך הביקור קיים השר דיון מקצועי והערכת מצב מיוחדת במטה המרחב, ועמד מקרוב על התוכניות המבצעיות למלחמה בארגוני הפשיעה, גביית דמי החסות (פרוטקשן) והחזקת האמל"ח הבלתי חוקי. בנוסף, ערך בן גביר שיח פתוח עם שוטרי התחנות ועם חברי כיתות הכוננות העירוניות, במטרה לשמוע על הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים שלהם בשטח.

לאחר הערכת המצב, יצא השר בן גביר יחד עם כוחות משטרה גדולים לסיור רגלי בשכונת ג'ואריש ברמלה, המוכרת כאחד ממוקדי הפעילות המורכבים של משפחות הפשע באזור. השר קיבל סקירה מפורטת מהמפקדים על הפעילות המבצעית הגלויה והסמויה במקום, ואף שוחח ישירות עם תושבים מקומיים.

בדברים שנשא בתום הסיור, התייחס השר בן גביר לביקורת הציבורית על נוכחותו בשטח ושיגר איום ישיר לעבר גורמי הפשיעה: "שלשום, כשהגעתי בלילה לסיור משילות בטובא זנגרייה, שאלו למה אני בא בלילה. אתמול, כשהגעתי ביום לסיור משילות בשכונת ג'ואריש ברמלה, שאלו למה אני בא ביום. אז יש לי חדשות בשביל אותם עברייני צעצוע - אני אבוא ביום, ואני אבוא בלילה. בג'ואריש, בטובא, ביפו, בתראבין ובכל מקום שצריך. המסר שלנו הוא חד וחלק: את האזרחים הנורמטיביים אנחנו נחבק, אבל מי שיעסוק בפרוטקשן ובפשיעה - יפגוש משטרה נחושה שלא מוותרת".