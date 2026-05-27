הרב אליאב תורג'מן, מנכ"ל "איגוד רבני קהילות", תקף בחריפות את השרה לשעבר איילת שקד בעקבות סיור שקיימה בישיבת "שבי חברון".

הרב תורג'מן, שהינו בוגר הישיבה, הביע מחאה פומבית על הביקור ועל עצם קיומו של הסיור במוסד התורני. בדבריו שפורסמו ברשת החברתית X, קרא הרב להשאיר את שקד מחוץ לכותלי המוסדות.

"מרתיח. כבוגר הישיבה אני בוש ונכלם על השימוש הציני הזה, ומאוד מקווה שזה לא על דעת ראשי ומנהלי הישיבה. בתקופה הקרובה הם ינסו לעשות הכל כדי לנרמל את עצמם בציבור. נוכלים אמורים להישאר בחוץ, בנימוס פשוט לומר להם - לא תודה. לא לשימוש ציני בנו", כתב הרב תורג'מן בחשבונו.

שקד דחתה את ההאשמות שהופנו כלפיה, והזכירה את פועלה רב השנים למען עולם הישיבות בתקופת כהונתה הציבורית. היא מתחה ביקורת על הסגנון שבו בחר להשתמש ועל הדרך שבה בחר להציג את הדברים.

שקד השיבה לו: "אני נבוכה מהתגובה שלך, ומתביישת בשבילך גם בתור קצין צהל וגם בתור רב. אתה מסית נגדי באופן אישי, למרות שאתה יודע שאין מישהי שפעלה כמוני במסירות לטובת ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות, מתוך אמונה בשילוב ספרא וסייפא, טובי הבחורים נמצאים שם".

"חבל שאתה מציע רק פילוג ושנאה במקום אהבה ואחווה בעם ישראל", כתבה שקד והוסיפה: "אחרי שיחות עם חברים בציונות הדתית, מתברר שלא רק אני מתביישת בך אלא גם הציבור שאתה מתיימר לייצג. דרכי תשובה לא ננעלו, ראוי לך להרהר בדברים ולבקש מחילה על הלבנת הפנים".