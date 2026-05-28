משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות השיק אתר חדש המציג דוח ניתוח מיוחד על פעילות סוכנויות האו"ם במהלך המלחמה בעזה.

הדוח מבוסס, לפי המשרד, על אלפי תדרוכים, עלונים ופרסומים רשמיים של סוכנויות שונות באו"ם.

במשרד טוענים כי הדוח מצביע על "כשל ממוסד, שיטתי ומכוון" מצד סוכנויות או"ם שונות, ובהן OCHA, ארגון הבריאות העולמי ו-UN Women. לפי הדוח, הארגונים פעלו באופן שהוביל להצגת נרטיב חד-צדדי נגד ישראל.

אחת הטענות המרכזיות בדוח עוסקת במה שמוגדר "הלבנת נתונים". לפי משרד התפוצות, נתונים וטענות שהגיעו מגורמים בשליטת חמאס אומצו בידי סוכנויות או"ם שונות והוצגו בהמשך כעובדות מבוססות בדוחות בינלאומיים ובתקשורת העולמית.

עוד נטען בדוח כי סוכנויות האו"ם פרסמו לאורך חודשי המלחמה נתונים חלקיים בנוגע להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. לפי המשרד, נתוני אמת עודכנו בדיעבד במערכות פנימיות של האו"ם, בעוד שבפומבי המשיכו להופיע נתונים נמוכים יותר.

בדוח נטען גם כי גופי האו"ם נמנעו מלהתייחס בהיקף מספק לפעילות חמאס מתוך מתקנים אזרחיים, לשוד סיוע הומניטרי ולמצב החטופים בעזה.

בנוסף מותח הדוח ביקורת על פרסומים פומביים של בכירים באו"ם. בין היתר מוזכרת אמירה שיוחסה לראש מערך הסיוע של האו"ם, תום פלטשר, שלפיה "14 אלף תינוקות ימותו בתוך 48 שעות". במשרד התפוצות טוענים כי מדובר היה בעיוות של נתונים וביצירת מצג מטעה.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, אמר כי "האו"ם בגד בתפקידו, והפך לשותף לדבר עבירה.זהו כתב אישום חריף נגד סוכנויות האו"ם, שהשילו מעליהן כל שריד של אמינות והפכו בפועל לזרוע תעמולה בשירות חמאס".

לדבריו, "השקרים הממוסדים של האו"ם לא רק מעניקים רוח גבית לטרור בעזה, הם מתדלקים באופן ישיר את גל האנטישמיות הקיצוני ומזמינים תקיפות נגד יהודים ברחבי העולם. מי שמלבין נתוני טרור ומפיץ עלילות דם מודרניות, שלא יתכסה באצטלה הומניטרית".