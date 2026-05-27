טרגדיה באור עקיבא: ילד כבן שלוש נפגע ממכונית ברחוב שאול המלך בעיר ונפצע באורח אנוש. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה.

הרופאים בבית החולים נאבקו על חייו במשך שעה ממושכת עד שנאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

חובשי מד"א יוסף פרידמן ועידן אלמלח, סיפרו: "הילד שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".