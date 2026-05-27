המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה הערב (רביעי) כי חקרה באזהרה שוטר המשרת בלהב 433 בחשד חמור של קיום מגע עם סוכן חוץ איראני.

השוטר עוכב אתמול לחקירה אינטנסיבית, ובתום ארבע שעות שוחרר למעצר בית תחת תנאים מגבילים חמורים.

תחילת הפרשה בהודעה שקיבל השוטר באפליקציית הטלגרם, ובה הצעת עבודה שנראתה לו אטרקטיבית. השוטר החל לנהל תקשורת רציפה עם הגורם בצד השני, ולטענתו עשה זאת מבלי להבין כלל כי מדובר בניסיון גיוס מתוחכם של המודיעין האיראני, אלא סבר לתמו לדובר במיזם עסקי או עבודה תמימה.

התפנית חלה כאשר הגורם בטלגרם ביקש מהשוטר לצאת לשטח ולתעד בסרטונים אתרים שונים ברחבי הארץ.

בשלב זה, כך טוען השוטר בחקירתו, התעורר אצלו חשד ממשי כי מדובר בגורם עוין הפועל מטעם איראן. השוטר פנה מיוזמתו למפקדיו בלהב 433 ודיווח על המתרחש, ואלו הורו לו לנתק מגע ולחדול לאלתר מכל תקשורת עם אותו גורם.

במח"ש מדגישים כי למרות הדיווח, האירוע עצמו התרחש כבר לפני כחצי שנה, ורק כעת הוחלט לעכב את השוטר לחקירה פלילית תחת אזהרה כדי לבחון את גרסתו ולבדוק האם עבר על חוקי הביטחון. החקירה הרגישה נמשכת.