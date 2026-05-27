על רקע איום רחפני הנפץ של חיזבאללה שממשיך לגבות מחיר יקר וללא פתרון מלא בשטח, מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, ימריא בימים הקרובים למסע רכש חירום בהול בארצות הברית.

בכאן חדשות דווח כי ללוטן אין מגבלות תקציב בניסיון למצוא את הפתרון המתאים שיפחית את הסכנה מרחפני הנפץ לחיילי צה"ל ולאזרחים.

במקביל למסע הרכש הבהול, בצה"ל מודים כי האיום המרכזי כרגע על הכוחות הוא היעדר התרעה מוקדמת מול רחפני הנפץ הקטנים.

בכירים בצבא מסרו כי מאמצים טכנולוגיים כבירים מוקדשים בימים אלו כדי לייצר מערכת התרעה ייעודית ללוחמים בשטח, והבטיחו: "בקרוב מאוד תהיה בשורה דרמטית בנושא".

מאז שעות הבוקר שוגרו לפחות שישה רחפני נפץ. חלק מהרחפנים הצליחו לחדור את מערכות ההגנה, לעבור את הגבול ופגעו ישירות בתוך מרחבים צבאיים סגורים בשטח ישראל. בדרג הצבאי מודים בצורה גלויה כי נכון לסטטוס המבצעי הנוכחי - לצה"ל אין פתרון הרמטי ומספק נגד איום הרחפנים.