משבר קואליציוני חריף התפתח הערב (רביעי) לקראת ההצבעה על חוק ההטבות ליהודה ושומרון ולתושבי גבול הצפון.

המשבר פרץ לאחר שלבקשת מפלגת הליכוד הורחב נוסח החוק כך שיכלול גם את תושבי קו העימות בצפון, אך במפלגת עוצמה יהודית טוענים כי במשרד האוצר הסכימו להעניק את ההטבות הללו רק ליישובים המרוחקים עד שני קילומטרים בלבד מהגדר. בעקבות המחלוקת, מאיימים במפלגה להפיל את הצעת החוק במליאה.

במסגרת המחאה על מתווה האוצר, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית עזב את משכן הכנסת. הצעד הגיע לאחר שדרישתו להרחיב את הטבות המס גם ליישובים המרוחקים עד תשעה קילומטרים מהגבול הצפוני לא התקבלה על ידי נציגי הממשלה.

ח"כ קרויזר הפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ודרש לשנות את הקריטריונים שנקבעו למתן הסיוע הכלכלי.

"לא נאפשר הדרה של תושבי הצפון ויהודה ושומרון. האנשים האלה נמצאים בחזית, מחזיקים את גבולות המדינה בגופם וסופגים פגיעות יום-יומיות, וזה פשוט אבסורד שדווקא הם נשארים מחוץ למתווה הסיוע. אנחנו נלחמים כאן על הבית שלהם. השר סמוטריץ' חייב להבין - התקציב הזה לא יעבור אצבע אחת שלנו כל עוד יש יישובים שנשארים מאחור. אנחנו דורשים פתרון מלא, שוויוני ומיידי לכל קו העימות ולתושבי יו"ש", אמר ח"כ קרויזר.

בעקבות הודעתו של ח"כ קרויזר, הופסקו באופן מיידי הדיונים שנערכו בוועדת הכספים סביב הנוסח המדובר. המשבר הנוכחי מעמיד בסכנה את העברת החוק בקואליציה, בשל התלות באצבעותיהם של חברי עוצמה יהודית.

בשעות אלו מתקיימות התייעצויות קדחתניות מאחורי הקלעים בין ראשי הסיעות והדרגים המקצועיים, בניסיון לגשר על הפערים ולהגיע להסכמות בהקדם.