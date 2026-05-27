הנהגת היישוב קרית נטפים והוועדה לבחירת רב הודיעו על סיום הבחירות לרב הקהילה ועל בחירתו של הרב אבשלום בידני לכהן כרב היישוב.

הרב בידני זכה ב-56.5% מהקולות שנמנו בתום הליך הבחירות.

הרב בידני, ר"מ שביעית בדגל ירושלים ובעל כושר דיינות, בוגר ישיבת עטרת ירושלים וכולל דיינות פסגות.

בהודעה נמסר כי שיעור ההשתתפות בבחירות עמד על 72%, נתון שהוגדר כמעורבות קהילתית מרשימה. עוד הודו בהנהגת היישוב לכל חברי הוועדות, המועמדים והתושבים שלקחו חלק בתהליך הבחירה.

בהנהגת היישוב ציינו כי כלל המשתתפים שותפים לרצון "לחזק את היישוב, את האחדות ואת חיי התורה והקהילה". עוד נמסר כי הקהילה מבקשת להמשיך לפעול מתוך "כבוד הדדי, אחדות ושותפות".

בהודעה נכתב כי הנהגת היישוב מאחלת הצלחה לרב אבשלום בידני בתפקידו החדש, ומתפללת "שיזכה להוביל את הקהילה בחכמה, בענווה, בשלום ובברכה".