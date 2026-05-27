נתונים שפורסמו על מספר החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, מציבים את סיעת עוצמה יהודית בצמרת המחוקקים הפעילים ביותר בכנסת הנוכחית.

בעשירייה הראשונה בחקיקה, נמצא ח"כ צביקה פוגל מוביל עם 10 חוקים שאושרו, בעוד חברי סיעתו ח"כ יצחק קרויזר שנכנס בחוק הנורווגי העביר 9 חוקים וח"כ לימור סון הר-מלך 5 חוקים.

הנתונים בולטים במיוחד לאור העובדה שמדובר בקדנציה הראשונה של חברי הכנסת מטעם עוצמה יהודית. למרות חוסר הניסיון הפרלמנטרי היחסי, חברי הסיעה הצליחו להתברג בראש רשימת המחוקקים המשפיעים בכנסת ולהציג היקף חקיקה משמעותי במיוחד.

יחד עם זאת, בראש הרשימה נמצא ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה עם 13 חוקים כל אחד שאושרו בקריאה שנייה ושלישית. אחריהם ניצבים ח"כ שמחה רוטמן ממפלגת הציונות הדתית וח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית עם 10 חוקים כל אחד.

בהמשך הרשימה מופיעים ח"כ ינון אזולאי מש"ס וח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית עם 9 חוקים, ח"כ יוסף טייב מש"ס עם 7 חוקים, וחברי הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית וארז מלול מש"ס עם 5 חוקים כל אחד.