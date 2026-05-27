רשת ישיבות ההסדר החרדיות "דרך חיים" הודיעה על הקמת ישיבה חדשה בשם "עטרת צבי", לזכרו של סמ"ר בצלאל צבי קובץ ז"ל.

קובץ ז"ל, שהיה בוגר ישיבת ההסדר הקרבית-חרדית "בצוותא" ומפקד כיתה בגדוד "נצח יהודה", נפגע באורח אנוש בהיתקלות בחאן יונס שברצועת עזה, ונפטר מפצעיו ארבעה ימים לאחר מכן. פרויקט ההקמה גובש בתום תהליך ממושך שנערך בשיתוף עם משפחתו, חבריו ופקודיו.

המודל המבני של הישיבה המתוכננת יתפרס על פני מסלול מובנה של חמש שנים, המשלב בין לימוד תורני, שירות מבצעי והכשרה אקדמית.

בשנתיים הראשונות ילמדו הצעירים בישיבה ויחלו את לימודיהם האקדמיים, לאחר מכן יתגייסו לשנתיים של שירות צבאי קרבי מלא, ובשנה החמישית יחזרו למוסד התורני לצורך השלמת התואר והתחלת עבודה מעשית בשטח החינוכי.

במסגרת התהליך, נרקם שיתוף פעולה עם המכללה האקדמית לוינסקי-וינגייט, שבה ישתלבו התלמידים בלימודי תואר ראשון בחינוך עם הסמכה לחינוך גופני, לצד הסמכה כמאמני כושר ומדריכי קרב מגע.

משה פרי גן, סמנכ"ל פיתוח ואסטרטגיה ברשת ישיבות ההסדר החרדיות "דרך חיים", הסביר כי ההחלטה על הקמת הישיבה נולדה מתוך רצון ליצירת הנצחה מעשית.

לדבריו, בתהליך העבודה עם המעגלים הקרובים לקובץ ז"ל התגבשה ההבנה כי הדרך הנכונה היא פתיחת ישיבה שתעניק משמעות תורנית, איכותית וצבאית. פרי גן ציין כי המטרה היא לגדל את דור העתיד של המפקדים והקצינים החרדים, שיהיו מחנכים עבור חייליהם.

על פי מתווה הלימודים השוטף, התלמידים יקדישו את שעות הבוקר ללימודי קודש והחל משעות הצהריים ישתלבו בלימודים האקדמיים. תכני הפיקוד והמנהיגות שיועברו במסלול יובלו בפועל על ידי חבריו של קובץ ז"ל מהישיבה, אשר שימשו כקצינים ומפקדים לצידו בשדה הקרב.

התוכנית מכוונת להצמחת שדרת הפיקוד הבאה של המסלולים החרדיים בצה"ל, בהם חטיבת החשמונאים וגדודי נצח יהודה, לצד יצירת השפעה על מערכת החינוך המגזרית.

לדברי פרי-גן, הרעיון המרכזי שמניע את הפרויקט הוא יצירת שדרת מפקדים בעלי זהות חרדית ותורנית עמוקה, שיהיו בעתיד גם קצינים מחנכים ומורים במערכת החינוך.

הוא הוסיף כי הבוגרים שיבינו לעומק את המערכת הצבאית והחינוכית יוכלו להמשיך להדריך במסגרות השונות, ולהעביר הלאה את ערכי השילוב והנתינה גם לדורות הבאים של התלמידים.