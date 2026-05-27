ח"כ צבי סוכות: אם ינעלו את שערי בתי הספר בטובא זנגריה - נפרוץ וניכנס ערוץ 7

ח"כ צבי סוכות התייחס בראיון לערוץ 7 למשבר הקואליציוני לקראת ההצבעה על חוק ההטבות ליהודה ושומרון ולתושבי גבול הצפון.

לדבריו, מדובר במהלך שנועד לתקן אפליה רבת שנים כלפי יישובים מאוימים ביהודה ושומרון.

סוכות אמר "אנחנו מתקנים עוול של שנים ארוכות מאוד, שבהן גם בדרום וגם בצפון יישובים מאוימים קיבלו הטבות מס כדי למשוך לשם תושבים, ואילו ביהודה ושומרון, מסיבות פוליטיות, לא נתנו הטבות מס ליישובים מאוימים מאוד". הוא הוסיף כי החוק יובא לקריאה שנייה ושלישית, ויכלול גם את יישובי הצפון "איפה שיש יישובים מאוימים וצריך למשוך תושבים לבוא לגור שם".

בהמשך נשאל על סיור ועדת החינוך המתוכנן לשבוע הבא בטובא זנגריה, למרות התנגדות ראש המועצה.

סוכות השיב, "אנחנו מחנכים לשמירה על החוק. אנחנו רואים כל כך הרבה פשיעה שיוצאת במקומות האלה, ואנחנו חייבים לראות את מצב מערכת החינוך, מה הם מלמדים ומה הם מחנכים".

הוא התייחס למכתב ששלח לו ראש המועצה. "בתי הספר בטובא זנגריה הם לא שייכים לך ולא קיבלת אותם בטאבו מאף אחד. בתי הספר האלה של משרד החינוך, אזרחי ישראל מממנים אותם, וועדת החינוך של הכנסת תגיע לבתי הספר".

הוא הוסיף, "אם תנעל את השערים כמו שאיימת, אנחנו נפרוץ את השערים וניכנס פנימה ונפקח מה קורה אצלך". סוכות הבהיר כי "אין אקס-טריטוריה במדינת ישראל", ואמר כי הביקור של ועדת החינוך יתקיים ביום חמישי הבא.