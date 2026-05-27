המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה הודיעה הערב (רביעי) על נפילתה של סמלת רותם ינאי ז"ל בפעילות מבצעית בצפון הארץ.

"בצער רב ובכאב עמוק אנו מודיעים על נפילתה של סמלת רותם ינאי ז"ל, תושבת גבעת עדה. רותם ז"ל נהרגה היום במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. בת 20 בנופלה, שירתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם (435) של חטיבת גבעתי", נכתב בהודעה המועצה.

במועצה ספדו לה וכתבו "רותם היא בתם של הילית וטל, אחותם של דור ואביעד. בוגרת בית הספר כרמים, שם הרחיבה תיאטרון ותרמה רבות למגמה ולחיי בית הספר. היא הייתה פעילה אהובה בשבט גפן של תנועת הצופים, ובדרכה המיוחדת הותירה חותם על חבריה וכל מי שזכה להכיר אותה. היא תיזכר כבעלת חוש הומור, ביטחון עצמי, לב רחב ונתינה אינסופית, כמי שפעלה מתוך אכפתיות ורגישות למען הסובבים אותה".

"קהילת בנימינה-גבעת עדה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של משפחת ינאי. אנו מחבקים את המשפחה בשעתה הקשה ושולחים תנחומים מעומק הלב לכל בני המשפחה, החברים והמכרים", לשון ההודעה.