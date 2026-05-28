הזמר איתן כהן משחרר סינגל חדש בשם "אבא", שנולד מתוך המציאות המורכבת שעוברת על ישראל בשנתיים האחרונות. השיר מבקש לתת קול לתחושות של חיילים ואזרחים המתמודדים עם שגרת חירום, כאב ופוסט-טראומה.

כהן, שזכה להכרה בעקבות השיר שהוציא למען החטופים, סיפר כי המפגש עם אנשים שחזרו מהלחימה חידד אצלו את הצורך בעוגן רוחני. "בשנתיים האחרונות כולנו עוברים טלטלה. כשאני פוגש חיילים שחזרו מהלחימה ואזרחים שמתמודדים עם שגרת חירום ופוסט-טראומה, אני מבין שהלב של כולנו זועק לאותו עוגן".

השיר מבטא את התחושה שהקשר עם הבורא מעניק כוח גם ברגעים קשים. "השיר הזה הוא לא רק השיר שלי, הוא שייך לכל מי שמנסה להמשיך ללכת בדרך הזו, גם כשהכאב מרגיש גדול מלהכיל", הסביר כהן.

עוד הוסיף, "זה שיר על הידיעה שאנחנו לא לבד גם כשאנחנו נופלים, על הכוח המרפא שבקשר עם הבורא, ועל התקווה הכי בסיסית שלנו - 'נעשה שלום בינינו, הילדים'".

השיר מוקדש לזכרו של אוריאל בן ברכה, סבו של כהן, שנפטר במוצאי כיפור האחרון. "תודה על כל הזיכרונות, האהבה והכוחות שנתת לי. יהי זכרך ברוך", נכתב בהקדשה שצורפה לפרסום השיר.