המוזיאון הבריטי הודיע על ביטול האירוע בלונדון לציון חודש התרבות היהודית, שתוכנן במשך חודשים ארוכים כחלק ממחויבותו של המוזיאון לחינוך, למחקר ולדיאלוג תרבותי.

בהודעה שפרסם היום (רביעי) צוין כי המוזיאון הבריטי גאה לתמוך באירועים לציון חודש התרבות היהודית ולארח אותם, אולם בימים האחרונים התברר כי רבים מהנרשמים הם אנשים שהתכוונו לשבש במכוון את האירוע.

לצד ההכרה בחשיבותה של מחאה חוקית ובחופש הביטוי בחברה דמוקרטית, הדגיש המוזיאון כי למוסד יש גם אחריות להבטיח כי אירועים המתקיימים בו יוכלו להתנהל בבטחה, תחת אבטחה נאותה וללא איומים או פעולות הפחדה כלפי הדוברים, הצוות והמבקרים כאחד.

בהחלטה משותפת של המארגנים וגורמי האבטחה סוכם לדחות את האירוע עד שהנסיבות יאפשרו את ניהולו בביטחון עבור המבקרים.

המוזיאון הבריטי הדגיש כי הוא ימשיך לתמוך בחודש התרבות היהודית, ויישאר מחויב לספק מרחב שבו ניתן יהיה לחקור היסטוריה, תרבות ומחקר באופן פתוח ומכבד.

על פי נתוני ארגון Community Security Trust (CST), בשנת 2025 נרשמו 3,700 אירועים אנטישמיים, נתון המהווה עלייה של 4 אחוזים בהשוואה לנתוני 2024.

האירועים האנטישמיים כללו 4 אירועי אלימות קיצונית, ובראשם הפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר, 170 תקיפות פיזיות ו-196 איומים. מרבית האירועים האנטישמיים התרחשו בערים לונדון ומנצ'סטר.